Presentación completa de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

California, Estados Unidos.- Bad Bunny hizo historia con su presentación de medio tiempo del Super Bowl 2026 en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. El cantante realizó una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos. El 'conejo malo' habría el escenario del evento deportivo más visto de EE.UU. con el éxito 'Tití me preguntó', vestido con un traje blanco que simulaba una equipación de fútbol americano y cargando bajo el brazo un balón de fútbol.

Acto seguido comenzó a sonar 'Yo Perreo Sola'. El tema se convirtió en un himno contra el acoso de su álbum 2020 'Yo Hago Lo Que Me Da La Gana', publicado durante la pandemia. "Buenas tardes California, mi nombre Benito Antonio Martínez Ocasio", se presentaba así Bad Bunny. "Si hoy estoy aquí es porque nunca deje de creer en mi y tu también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas", continuó diciendo mientras comenzaban a sonar los acordes de 'Mónaco'. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Durante el show se celebró una boda real, además reconoció a los primeros exponentes del reggaetón, haciendo homenaje a cantantes como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee. De igual forma, los cantantes Lady Gaga y Ricky Martin forman parte del espectacular show. La estadounidense cantó 'Die With a Smile', junto a una banda de salsa e incluso bailó junto a Bad Bunny en el escenario.