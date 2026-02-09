Menor de dos años muere ahogada en el río Uchapa en Olanchito

Yoro, Honduras.- Un hecho lamentable enlutó a la comunidad de Olanchito, Yoro, luego de que una pequeña de apenas dos años de edad perdiera la vida por ahogamiento en el río Uchapa, ubicado en la colonia Los Ángeles.

La menor fue identificada como Mayerlin Martínez, de tan solo dos años, cuya muerte ha generado profunda consternación entre vecinos y habitantes del sector.

De acuerdo con información preliminar, al momento del accidente la pequeña se encontraba bajo el cuidado de su abuela, acompañada de otros tres menores, cuando en un descuido desapareció.