Menor de dos años muere ahogada en el río Uchapa en Olanchito

Yoro, Honduras.- Un hecho lamentable enlutó a la comunidad de Olanchito, Yoro, luego de que una pequeña de apenas dos años de edad perdiera la vida por ahogamiento en el río Uchapa, ubicado en la colonia Los Ángeles.
La menor fue identificada como Mayerlin Martínez, de tan solo dos años, cuya muerte ha generado profunda consternación entre vecinos y habitantes del sector.
De acuerdo con información preliminar, al momento del accidente la pequeña se encontraba bajo el cuidado de su abuela, acompañada de otros tres menores, cuando en un descuido desapareció.
Al percatarse de que la menor no estaba, se inició una búsqueda en la zona, logrando localizar a la niña en las aguas del río Uchapa.
Tras ser rescatada, Mayerlin Martínez fue trasladada de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar, donde el personal médico confirmó que la menor ya no presentaba signos vitales.
El lamentable suceso ha causado una profunda tristeza en la colonia Los Ángeles, donde vecinos expresaron su solidaridad con la familia afectada y su pesar por la pérdida.