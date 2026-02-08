  1. Inicio
Así se vivió el show de medio tiempo alternativo del Super Bowl promocionado por MAGA

El show alternativo nació como una protesta directa contra la decisión de la NFL de elegir a Bad Bunny para un histórico espectáculo de medio tiempo

Kid Rock fue uno de los cantantes que protagonizó el show de medio alternativo.

Foto: X/Turning Point USA

Washington, Estados Unidos.- Mientras millones de personas veían el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 protagonizado por Bad Bunny, los que estaban en contra optaron por el espectáculo alternativo organizado por Turning Point USA.

El show alternativo promocionado por MAGA y que fue calificado como un "evento único que celebra la cultura estadounidense, la libertad y la fe" fue protagonizado por Kid Rock, Gaby Barret, Brantley Gilbert y Lee Brice.

La presentación arrancó con un riff en guitarra eléctrica del himno nacional de Estados Unidos. Luego apareció el cantante Brantley Gilbert, quien expresó: "Esta es la América de verdad".

Trump dice que show de medio tiempo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

De inmediato interpretó varias de sus canciones de country y rock, luego continúo la única mujer que participó, Gaby Barret, quien entonó los temas "I Hope" y "The Good Ones".

Seguidamente Lee Brice y Kid Rock protagonizaron el acto final con dos canciones para enviar un mensaje religioso.

El show, que se realizó a puertas cerradas y que no se reveló el lugar donde se llevó a cabo, duró 35 minutos, además fue transmitido por YouTube.

-Inicia a los 40:40-

