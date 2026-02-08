Así se vivió el show de medio tiempo alternativo del Super Bowl promocionado por MAGA

Washington, Estados Unidos.- Mientras millones de personas veían el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 protagonizado por Bad Bunny, los que estaban en contra optaron por el espectáculo alternativo organizado por Turning Point USA.

El show alternativo promocionado por MAGA y que fue calificado como un "evento único que celebra la cultura estadounidense, la libertad y la fe" fue protagonizado por Kid Rock, Gaby Barret, Brantley Gilbert y Lee Brice.

La presentación arrancó con un riff en guitarra eléctrica del himno nacional de Estados Unidos. Luego apareció el cantante Brantley Gilbert, quien expresó: "Esta es la América de verdad".