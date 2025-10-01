Menor de 15 años muere ahogada tras ser arrastrada por una corriente en Lepaterique

Francisco Morarán, Honduras.- Tras ser arrastrada por una fuerte corriente de agua, el cuerpo sin vida de una menor de edad fue encontrado en la aldea Los Ritos, en el municipio de Lepaterique, departamento de Francisco Morazán.
La víctima fue identificada como Génesis Liliana Martínez Rodas, de 15 años de edad.
Según las versiones, la joven iba como pasajera en una motocicleta conducida por su hermano, cuando intentaron cruzar una quebrada con aguas turbulentas y fueron arrastrados.
Intentando salvar a su vida, el hermano de la menor logró estabilizar la motocicleta y poder salir del agua, mientras que ella fue arrastrada por la corriente varios metros.
El cuerpo de la adolescente fue hallado atrapado entre unas balsas de madera que fueron llevadas por las mismas aguas.
Aunque el equipo de Medicina Forense y las autoridades llegaron a la escena para realizar el levantamiento cadavérico, los familiares ya se encontraban realizando el velatorio de Martínez Rodas.
Por lo anterior, el fiscal de turno autorizó la entrega del cuerpo de la menor a sus familiares para, posteriormente, poder realizar la sepultura.
Este caso se suma a las víctimas de ahogamientos esta Semana Morazánica, siendo Arnold Serrano, el primer muerto en la comunidad de Cañaveral, San Francisco de Yojoa, en el departamento de Cortés, tras ingresar a una zona prohibida para nadar y morir ahogado.
Además, un padre de familia y su hija murieron ahogados al ser arrastrados por la fuerte corriente de un río en el municipio de Yarula del departamento de La Paz.