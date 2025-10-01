Menor de 15 años muere ahogada tras ser arrastrada por una corriente en Lepaterique

Francisco Morarán, Honduras.- Tras ser arrastrada por una fuerte corriente de agua, el cuerpo sin vida de una menor de edad fue encontrado en la aldea Los Ritos, en el municipio de Lepaterique, departamento de Francisco Morazán. La víctima fue identificada como Génesis Liliana Martínez Rodas, de 15 años de edad. Según las versiones, la joven iba como pasajera en una motocicleta conducida por su hermano, cuando intentaron cruzar una quebrada con aguas turbulentas y fueron arrastrados.

Intentando salvar a su vida, el hermano de la menor logró estabilizar la motocicleta y poder salir del agua, mientras que ella fue arrastrada por la corriente varios metros. El cuerpo de la adolescente fue hallado atrapado entre unas balsas de madera que fueron llevadas por las mismas aguas. Aunque el equipo de Medicina Forense y las autoridades llegaron a la escena para realizar el levantamiento cadavérico, los familiares ya se encontraban realizando el velatorio de Martínez Rodas.