Embajada británica respalda al CNE y llama a respetar el proceso electoral en Honduras

La Embajada del Reino Unido en Honduras informó que da seguimiento al proceso electoral, incluido el escrutinio especial

    Han pasado 19 días y los hondureños siguen esperando los resultados de las elecciones generales.

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 16:04

Tegucigalpa, Honduras.-La Embajada del Reino Unido en Honduras afirmó que da seguimiento al proceso electoral, incluido el escrutinio especial, y expresó su respaldo a la labor que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de una publicación en su cuenta de X, la representación diplomática británica subrayó la importancia de respetar el trabajo del CNE y exhortó a que el desarrollo del proceso se mantenga libre de actos de violencia, en un ambiente de respeto institucional y democrático.

La embajada destacó que la declaratoria oficial que emita el CNE será un elemento clave para brindar certeza y tranquilidad a la ciudadanía que participó en las elecciones, reconociendo el comportamiento cívico del pueblo hondureño durante la jornada electoral.

El Reino Unido reiteró su interés en que el proceso concluya conforme a la ley y a los principios democráticos, como parte del fortalecimiento institucional y la estabilidad política del país.

