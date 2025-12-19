Embajada británica respalda al CNE y llama a respetar el proceso electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Embajada del Reino Unido en Honduras afirmó que da seguimiento al proceso electoral, incluido el escrutinio especial, y expresó su respaldo a la labor que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de una publicación en su cuenta de X, la representación diplomática británica subrayó la importancia de respetar el trabajo del CNE y exhortó a que el desarrollo del proceso se mantenga libre de actos de violencia, en un ambiente de respeto institucional y democrático.