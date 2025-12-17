EN VIVO del escrutinio especial de elecciones Honduras 2025: minuto a minuto de la revision de resultados

Tegucigalpa, Honduras.- A más de dos semanas de que Honduras celebrara sus elecciones generales , aún no se ha declarado al ganador de la presidencia y el proceso entrará a la fase del escrutinio especial de más de 2,700 actas.

El escrutinio estaba pactada para el pasado 13 de diciembre, pero iniciará este jueves 18 luego de que el Partido Liberal y el Partido Nacional llegaran a un acuerdo para iniciar la revisión de las actas electorales.

Con el 99.80% de actas procesadas, el nacionalista Nasry "Tito" Asfura aventaja con 1,305,033 votos, mientras que el liberal Salvador Nasralla acumula 1,261,849 marcas a favor. A ambos candidatos presidenciales los separa 43,184 votos. Ante este estrecho margen, el escrutinio especial podría definir al futuro presidente del país.

Siga EN VIVO el avance del escrutinio especial de los comicios generales con el Minuto a Minuto de EL HERALDO.