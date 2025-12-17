Partido Liberal instruye inicio inmediato del escrutinio especial y advierte sustituciones en JERV

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL) afirmaron que “la estabilidad democrática de Honduras atraviesa un momento crítico tras la reciente jornada electoral” y advirtieron que la “incertidumbre prolongada solo lacera la paz social y debilita la confianza ciudadana en nuestras instituciones”.

El Partido Liberal afirmó en un documento firmado por los todos líderes del ente que, como “institución histórica y garante de la legalidad”, mantiene el compromiso de “velar por la transparencia, la legalidad y la celeridad en la materialización de la voluntad expresada en las urnas”.

Además, el CCEPL instruyó “de manera categórica a todos los ciudadanos designados por nuestra institución para integrar las Juntas Especiales Receptoras de Votos (JERV) a que se presenten y den inicio, de forma inmediata e ininterrumpida, al proceso de escrutinio especial”. Asimismo, advirtió que “quienes no cumplan con esta obligación mañana a las 7:00 a. m., en el turno A, serán sustituidos de manera inmediata”.