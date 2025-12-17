Partido Liberal instruye inicio inmediato del escrutinio especial y advierte sustituciones en JERV

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL) afirmaron que “la estabilidad democrática de Honduras atraviesa un momento crítico tras la reciente jornada electoral” y advirtieron que la “incertidumbre prolongada solo lacera la paz social y debilita la confianza ciudadana en nuestras instituciones”.
El Partido Liberal afirmó en un documento firmado por los todos líderes del ente que, como “institución histórica y garante de la legalidad”, mantiene el compromiso de “velar por la transparencia, la legalidad y la celeridad en la materialización de la voluntad expresada en las urnas”.
Además, el CCEPL instruyó “de manera categórica a todos los ciudadanos designados por nuestra institución para integrar las Juntas Especiales Receptoras de Votos (JERV) a que se presenten y den inicio, de forma inmediata e ininterrumpida, al proceso de escrutinio especial”. Asimismo, advirtió que “quienes no cumplan con esta obligación mañana a las 7:00 a. m., en el turno A, serán sustituidos de manera inmediata”.
El comunicado reiteró que “el respeto al voto es sagrado” y que “la demora en el escrutinio especial solo profundiza la crisis y genera mayor incertidumbre”, subrayando que es “imperativo que el país tenga certeza sobre sus autoridades electas”.
Además, el Partido Liberal exhortó a sus representantes en las JERV a actuar “con el más alto sentido de patriotismo”, garantizando que “cada acta sea verificada conforme a la Ley, sin dilaciones que impidan al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar la declaratoria oficial en los tiempos establecidos en la Constitución de la República”.
El CCEPL reafirmó su “compromiso inquebrantable con los principios democráticos y con los estatutos que rigen nuestra organización”, e hizo “un llamado a la unidad, al respeto de las normas y a la madurez política”, priorizando “el interés nacional, la institucionalidad democrática y la paz social de Honduras”.