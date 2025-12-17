Partido Liberal retira su personal de escrutinio especial por movilizaciones de Libre

    Foto: Archivo El Heraldo
  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 18:26

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal informó que decidió retirar a su personal del Centro Logístico Electoral (CLE) y esperar un nuevo llamado para formar parte del escrutinio especial.

Los liberales indicaron que la directriz se debe a las movilizaciones de Libertad y Refundación (Libre), protestas que han registrado violencia en los últimos días.

“Con el propósito de salvaguardar la integridad física de nuestros guerreros en el Consejo Nacional Electoral, nuestras autoridades partidarias acordaron retirar este día el turno A y turno B del escrutinio especial el día de hoy 17 de diciembre, tras el anuncio de las movilizaciones del Partido Libre de las cuales nos desvinculamos absoluta y categóricamente”, citaron los liberales.

Añadieron: “Manteniéndose en estado de alerta y disposición para reincorporarse de manera inmediata, conforme a las instrucciones que emita el Consejo Central Ejecutivo, nos mantenemos en estado de alerta”.

Más temprano, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, pidió a los cuerpos de seguridad a proteger de forma inmediata al personal y material electoral instalado en el Centro Logístico Electoral instalado en el Infop.

A través de un mensaje en su cuenta de X, hizo el llamado con "fines preventivos" en el marco de la "Constitución, la Ley y los Derechos Humanos, protejan las personas y el material electoral de las Elecciones Generales 2025 que ahí se encuentra".

Además, pidió a la comunidad internacional que "esté atenta y documente lo que pueda ocurrir".

El llamado de Hall se da después de que la presidenta Xiomara Castro convocara, una vez más, a sus colectivos de Libre a mantenerse en las calles para "defender" la democracia.

