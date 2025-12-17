'Mel' Zelaya: “Nacionalistas, si dicen que ganaron, por qué no quieren voto por voto”

Tegucigalpa, Honduras.- Luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableciera que no se puede, el expresidente Manuel Zelaya Rosales pidió una vez el recuento voto por voto en las elecciones generales 2025. El exjefe de Estado afirmó que es el Partido Nacional quien se niega a esta petición, la cual es acompañada por el Partido Liberal y su candidato Salvador Nasralla.

Zelaya afirmó que existe un fraude electoral y por eso los nacionalistas no quieren hacer el recuento de votos. “Si cuentan voto por voto entonces van a descubrir lo que no quiere el Partido Nacional”, afirmó. Agregó que “yo he sentido que hay otro partido que está luchando porque abran las urnas, para ver la dimensión del fraude. Si habemos dos o tres de cinco tienen que abrir las urnas”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Como mensaje toral, preguntó: “Nacionalistas, si ustedes dicen que ganaron, por qué no quieren revisar voto por voto”.

La noche del 16 de diciembre, el CNE respondió a una solicitud de Libre sobre el recuento.

El órgano electoral estableció que la ley no admite un recuento voto por voto total de las actas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre sin causales legalmente acreditadas.