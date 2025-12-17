Cossette López advierte que CNE integrará las JEVR si partidos no sustituyen a sus representantes

Tegucigalpa, Honduras.- Disturbios en el Centro Logístico electoral (CLE) ubicado en el Instituto de Formación Profesional (Infop), han privado al CNE de iniciar con el escrutinio especial, una de las etapas más exigidas ante unos resultados electorales tan reñidos entre el Partido Nacional y Partido Liberal. Miembros del partido Libertad y Refundación (Libre) han protagonizado varios enfrentamientos en el Infop, atacando con piedras a los representantes del Partido Nacional. La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, advirtió que la responsabilidad recae sobre los partidos políticos y que si no hacen cambios para sustituir a los miembros, el CNE deberá integrar conforme a Ley las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).

López explicó este miércoles los alcances y responsabilidades del órgano electoral en el procesamiento, divulgación y declaratoria de los resultados de las Elecciones Generales 2025.

Según López, más del 80 % de los datos publicados en la plataforma oficial de divulgación corresponden a votos y resultados procesados por las Juntas Receptoras de Votos el pasado 30 de noviembre. Aclaró que, para estos efectos, el CNE mantiene la infraestructura tecnológica a través de una empresa contratada conforme a la ley, pero que el ente electoral "no interviene nunca, en ninguna etapa, en la elaboración de las actas". En relación con la etapa actual del proceso, señaló que las actas que presentan inconsistencias deben ser sometidas a un escrutinio especial con el objetivo de elaborar nuevas actas que cumplan con las validaciones legales correspondientes. López indicó que este procedimiento depende directamente de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), las cuales están integradas por representantes de los partidos políticos acreditados ante el CNE, quienes se han mostrado renuentes de iniciar con el proceso.