Analistas ven riesgo institucional si no hay declaratoria electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El clima de inestabilidad política en el país es cada vez más evidente; a 15 de haberse realizado las elecciones generales, todavía el Consejo Nacional Electoral (CNE) no logra culminar el proceso y concretar quién será el próximo presidente de Honduras.
El país está sumido en una crisis institucional, provocada en gran medida por la institucionalidad, pero también por los actores de los tres partidos políticos en contienda.
Las tensiones han llegado al punto de poner en duda de que se pueda llevar a cabo la declaratoria de las elecciones generales, pactada para el próximo 30 de diciembre.
Augusto Aguilar, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló que “la situación que estamos viviendo es muy preocupante, porque la declaratoria debe de haberse realizado a más tardar el 30 de este mes”, puntualizó, según establece la Ley Electoral de Honduras.
Aguilar advirtió que “si no se integra el pleno, tampoco puede haber declaratoria. Dos magistrados no pueden hacer la declaratoria porque la Ley establece que todas las decisiones deben tomarse por unanimidad, con el pleno reunido”.
El expresidente del TSE indicó que los retrasos en el inicio del escrutinio especial están generando un escenario complejo para el cierre del proceso electoral y que hay profesionales del derecho, que con sus declaraciones públicas, en vez de abonar, confunden y mal informan a la ciudadanía, al referirse a si se puede o no hacer la declaratoria sólo con dos consejeros propietarios del CNE.
¿A qué se exponen?
Por otra parte, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, es del criterio que "actuar fuera del marco legal para interrumpir el proceso electoral o la declaratoria, equivale a socavar la democracia, lo cual en palabras sencillas significa: debilitar, obstaculizar y desnaturalizar el funcionamiento de las instituciones como el CNE".
Solórzano manifestó su total respaldo para que se dé un recuento de voto por voto, pero que éste se haga conforme a la normativa electoral vigente, trayendo a colación y poniendo sobre todo los principios establecidos en la Constitución de la República.
El profesional del derecho les recordó a los políticos, que atentar contra el desarrollo del proceso electoral "tiene consecuencias severas, que van desde acusaciones de tipo penal, así como el daño a la imagen del país frente a la comunidad internacional y que puede traer serias sanciones diplomáticas en donde todos perdemos".
Solórzano enfatizó que los señalamientos de fraude -de uno y otro lado- deben acreditarse con pruebas sólidas y presentarse ante las instancias competentes.
La acostumbrada rivalidad
La convulsión de los últimos días en el país ha generado, entre otras cosas, que resalte una vez más esa rivalidad política de antaño, entre los líderes de los actuales partidos mayoritarios.
"Sigo soñando por el cambio social y económico en Honduras, y por ello, le digo a la cúpula de Libre: ustedes representan la némesis o lo opuesto, lo contrario al liberalismo, al igual que el PNH (Partido Nacional de Honduras)", escribió la diputada Maribel Espinoza, en su cuenta de la red social X.
Con las actuaciones de Libre, según Espinoza: "ustedes persiguen instalar una dictadura del fracasado socialismo del siglo XX, y así conservar el apoyo de otros países de izquierda equivocada o la crueldad sin solidaridad humana".
Le recordó al Partido Nacional: "Para restaurar la democracia y convivencia democrática, se requieren consensos entre las fuerzas políticas democráticas en pugna ideológica, en un ambiente de altura, respeto y madurez; lo importante es la nación y no la corrupción despiadada, no con más de lo mismo", apuntó.
La declaratoria de las elecciones generales sólo podrá hacerse si se logra integrar el pleno de consejeros del CNE: ya sea, dos propietarios y un suplente, en caso de que uno de los propietarios no quisiese integrar.
No necesariamente la declaratoria se puede dar por unanimidad; también puede realizarse por mayoría de votos, siempre y cuando el pleno esté integrado.