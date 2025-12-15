“Todos los reflectores del mundo están sobre el CNE": Embajador de Argentina ante la OEA

Washington, Estados Unidos.- Varios puntos clave tocó Carlos Bernardo Cherniak, embajador de Argentina, sobre las elecciones generales en Honduras durante su participación en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los reflectores del mundo están sobre el Consejo Nacional Electoral, según el embajador de Argentina. Honduras aún sigue a la espera de resultados finales y todavía no se lleva a cabo el escrutinio especial, donde se revisarán más de 2,700 actas. Cherniak aseguró que “Las elecciones en Honduras fueron legítimas y no hubo fraude, ese mensaje es claro y contundente. El valiente pueblo hondureño acudió masivamente a las urnas y reafirmó la soberanía popular”.

Asimismo, aplaudió el trabajo de la "Misión Electoral de la OEA en Honduras". Luego aseguró que "antes, durante y después de las elecciones se ha dicho muchas cosas". Seguidamente enumeró que "se afirmó que el consejo extraordinario de la OEA del 25 de noviembre fue un juicio político, una injerencia externa o un intento de legitimar a un candidato particular". El embajador de Argentina argumentó que "La Carta Interamericana Democrática, que todos nuestros Estados suscriben, establece cómo debe interpretarse el principio de no injerencia frente a amenazas al proceso electoral y su transparencia. Es legítimo y necesario activar los mecanismos de la OEA para disuadir a quienes pretendan socavar la voluntad popular". "Se dijo que el Consejo extraordinario carecía de sentido porque finalmente se demostró que no hubo fraude, pero cabe preguntarse ¿qué habría ocurrido si la OEA, la UE y otros actores internacionales no hubieran puesto sus ojos sobre esas elecciones?". Destacó que la observación electoral independiente fue un garante de transparencia y legitimidad de los comicios.