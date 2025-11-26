“Me temo que Honduras enfrenta un futuro incierto”: subsecretario de EE UU ante la OEA

Washington, Estados Unidos.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, instó este martes a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a exigir un proceso electoral libre de intimidación, fraude e injerencia política en Honduras, de cara a las elecciones generales del próximo domingo. El proceso electoral está siendo cuestionado por denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, a raíz de la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o de la injerencia de las Fuerzas Armadas. "Me temo que Honduras enfrenta un futuro incierto. Por lo tanto, les insto a que utilicen su voz colectiva para advertir a los funcionarios hondureños sobre las consecuencias de interferir en el proceso electoral", afirmó Landau durante su intervención en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada a petición de Estados Unidos.

El 'número dos' del Departamento de Estado dijo que Honduras "ya está en crisis" y exigió que se cumpla la ley. Según Landau, la Administración de Donald Trump apoya la integridad electoral y alentó, en español, a los hondureños a acudir a las urnas: "Les escuchamos y estamos con ustedes, salgan todos a votar el 30 de noviembre para ser parte del futuro democrático de este país", proclamó Landau. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por su parte, el embajador de Honduras, Roberto Quesada, negó que en su país se haya violado ninguna ley de cara a las elecciones: "Estamos sorprendidos de que se hiciese un Consejo Permanente cuando no se ha cometido delito", afirmó. "No se tiene preso a ningún periodista, esas narrativas se las inventan porque ya sabemos que en este internet las fake news juegan con todo", agregó el representante del Gobierno izquierdista de Xiomara Castro. Además de Estados Unidos, los gobiernos de derecha de Argentina, Ecuador y Paraguay también solicitaron la sesión extraordinaria sobre las elecciones en Honduras.