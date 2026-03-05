Imágenes de 2007 y 2020 son usadas para asegurar que Honduras envió un avión y un buque para apoyar a Irán

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación viral en redes sociales asegura que Honduras envió un avión F-22 Raptor y un supuesto buque nuclear para supuestamente apoyar a Irán en el conflicto contra Estados Unidos. Sin embargo, la información es falsa. Las imágenes utilizadas como supuesta evidencia corresponden a dos hechos distintos ocurridos en 2007 y 2020, sin relación entre sí ni con las tensiones bélicas entre Irán, Estados Unidos e Israel. “Honduras ya envía sus primeros F-22 Raptor y buque nuclear, para liberar al pueblo Iraní y demostrar el apoyo a nuestro principal socio comercial”, dice textualmente en una publicación de X, que registra más de 1,692 visualizaciones desde el 4 de marzo de 2026.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensificó el 28 de febrero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una serie de ataques aéreos en territorio iraní. En uno de esos bombardeos murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, considerado la máxima autoridad política del país. Tras su muerte, Irán respondió con ataques utilizando misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos e Israel, así como contra sedes diplomáticas estadounidenses en distintos países. Mientras Israel advirtió que prepara un nuevo plan de ataque, la crisis internacional también generó tensiones diplomáticas en otros países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó y amenazó al gobierno español con cortar relaciones comerciales luego que España restringiera el uso de las bases estadounidenses de Morón y Rota. Aunque Honduras no participa directamente en el conflicto, el país se ve afectado de manera indirecta. Su relación diplomática cercana con Estados Unidos, aliado estratégico de Israel, y la dependencia de importaciones energéticas hacen que las decisiones y acontecimientos internacionales influyan en la economía del Estado.

Fotos sacadas de contexto