Video de concentración multitudinaria en una calle no es por el velorio de Alí Jameneí

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra una concentración multitudinaria de personas en una calle, supuestamente por el funeral de Alí Jameneí, exlíder supremo de Irán.

Sin embargo es falso: la secuencia está sacada de contexto. En realidad corresponde a una festividad religiosa en Irak, en la Mezquita y santuario de Al-Kadhimiya, en la que millones de peregrinos se reunieron el 15 de enero de este año para una procesión en conmemoración del martirio del Imán Musa al-Kadhim, el séptimo de los doce imanes del islam chiíta.

“MULTITUDINARIO ÚLTIMO ADIÓS AL LÍDER SUPREMO IRANÍ”, dice literalmente el texto sobrepuesto en un clip publicado en X que ha sido visualizado decenas de veces desde el 2 de marzo de 2026.