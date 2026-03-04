Video de concentración multitudinaria en una calle no es por el velorio de Alí Jameneí

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra una concentración multitudinaria de personas en una calle, supuestamente por el funeral de Alí Jameneí, exlíder supremo de Irán.
Sin embargo es falso: la secuencia está sacada de contexto. En realidad corresponde a una festividad religiosa en Irak, en la Mezquita y santuario de Al-Kadhimiya, en la que millones de peregrinos se reunieron el 15 de enero de este año para una procesión en conmemoración del martirio del Imán Musa al-Kadhim, el séptimo de los doce imanes del islam chiíta.
“MULTITUDINARIO ÚLTIMO ADIÓS AL LÍDER SUPREMO IRANÍ”, dice literalmente el texto sobrepuesto en un clip publicado en X que ha sido visualizado decenas de veces desde el 2 de marzo de 2026.
Estados Unidos e Israel conjuntamente atacaron a Irán el 28 de febrero y asesinaron a Jameneí en su residencia en Teherán.
Sacado de contexto
Una búsqueda inversa en Google Lens con un fotograma clave del video viral llevó a una secuencia en YouTube del canal Firstpost, fechada el 15 de enero de 2026.
El contenido muestra la secuencia que estamos verificando, solo que en otro contexto y en un ángulo diferente: es una festividad religiosa que se hace anualmente en Bagdad, Irak, en conmemoración del martirio del Imán Musa al-Kadhim, el cual reúne a millones de personas.
Por lo tanto, el video que muestra una multitud de personas en una calle por el velorio de Alí Jameneí no tiene relación con su muerte y, además, fue grabado a mediados de enero de este año.