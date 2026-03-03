Rixi Moncada no se solidarizó por la muerte de Ali Jameneí ni atacó a Trump

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación difundida en redes sociales atribuye a la excandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, un supuesto mensaje de condolencias al “pueblo de Irán” por el presunto asesinato del líder supremo de ese país, Alí Jameneí.

El contenido también incluye una condena contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien responsabiliza de ordenar los ataques.

La afirmación es falsa. Tras una revisión de publicaciones públicas y canales oficiales de Moncada, no se encontró un pronunciamiento que respalde ese mensaje.

Tampoco hay registros en medios nacionales o internacionales que documenten declaraciones suyas sobre una supuesta muerte de Jameneí en los términos difundidos en la publicación viral.

“Rixi Moncada Envía sus condolencias al pueblo de Irán por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica Ayatolá Seyed Alí Jameneí. Condeno este acto macabro y terrorista del detestable y cobarde de Donald Trump”, dice literalmente parte de una entrada en Facebook que ha sido compartida más de 120 veces desde el 2 de marzo.