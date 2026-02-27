Imagen en la que Romeo Vásquez aparece con un cartel pidiendo la extradición de Zelaya es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Una imagen difundida en redes sociales muestra al exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, sosteniendo una pancarta en la que solicita la extradición del expresidente de Honduras (2006-2009) Manuel Zelaya, a quien vincula con el grupo criminal venezolano conocido como el Cártel de los Soles. Sin embargo se trata de un contenido creado con inteligencia artificial (IA) a partir de una imagen de Vásquez Velásquez que circula en internet desde hace más de una década en internet y no incluye ningún cartel en sus manos, según constató EH Verifica. “QUEREMOS LA EXTRADICIÓN DE MANUEL ZELAYA SOCIO DEL CARTEL DE LOS SOLES. COMO BUEN HONDUREÑO EXIJO JUSTICIA”, dice textualmente el mensaje agregado en la pancarta que aparece en una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 25 de febrero de 2026.

A inicios de febrero de 2026, el hijo de Romeo Vásquez Velásquez —quien continúa prófugo de la justicia— declaró que su padre ya no se encontraba refugiado en la montaña y que pronto se entregaría a las autoridades, sin esperar una amnistía política. El 26 de febrero de 2026, Romeo Vásquez afirmó a un medio hondureño que el expresidente Manuel Zelaya buscaba vengarse de él a través de procesos judiciales en su contra. Además, declaró que el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez le habría confesado la entrega de 300 millones de dólares a Zelaya para impulsar un proyecto socialista en Honduras.

Imagen creada a partir de una foto

Una búsqueda inversa en Google Lens permitió ubicar el registro más antiguo de la fotografía, correspondiente a una nota publicada por La Prensa el 11 de diciembre de 2012, titulada: “Romeo Vásquez Velásquez: Zelaya me ofreció $50 millones”. El crédito de la imagen fue atribuido al medio. En la fotografía original, Vásquez Velásquez no sostiene ninguna pancarta ni mensaje alusivo a Manuel Zelaya. En la sección “Acerca de esta imagen”, Google indica que la fotografía circula en internet desde hace al menos 10 años. La misma imagen ha sido utilizada en distintas publicaciones periodísticas ( 1 , 2 , 3 ) a lo largo del tiempo, sin alteraciones.

EH Verifica analizó la imagen viral con la herramienta Sightengine, especializada en la detección de contenido generado por inteligencia artificial. El análisis determinó una probabilidad del 99 % de que se trate de una imagen creada mediante inteligencia artificial generativa (GenIA).