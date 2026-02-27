¿Nuevo cargo contra imputados por el crimen de Valeria? Esto pide MP

San Pedro Sula, Honduras.- Los imputados por el crimen contra la joven Valeria Jolett Alvarado Borjas podrían enfrentar, si así lo determina un juez, el delito de femicidio agravado y no asesinato, lo que implicaría una pena mayor de prisión. Un juez con Jurisdicción Nacional admitió, durante la audiencia inicial, la solicitud de la Fiscalía para reclasificar el delito imputado a Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez. El pasado jueves, en el primer día de la etapa preparatoria, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal contra Galván y Boquín, señalados como principales responsables del homicidio de Valeria (20), estudiante de Medicina originaria de El Progreso, Yoro.

El juez suspendió ese mismo jueves la audiencia y convocó a las partes procesales para las 3:00 de la tarde de este viernes, cuando emitirá la resolución que determinará si dicta sobreseimiento a favor de los acusados o mantiene la prisión preventiva. Asimismo, resolverá sobre la solicitud de reclasificación del delito. “El MP hizo llegar todos los elementos recopilados durante la investigación, por ende, esperamos que se les dicte la medida de prisión preventiva”, señaló a medios televisivos el portavoz de la Fiscalía en la zona norte, Elvis Guzmán.

¿Por qué femicidio agravado?

Inicialmente, el Ministerio Público presentó cargos por asesinato —que posteriormente solicitó reclasificar a femicidio agravado—, además de privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de arma de fuego. El Código Penal de Honduras establece una pena de 20 a 25 años de prisión por asesinato, mientras que por femicidio agravado contempla una condena de entre 25 y 30 años. Según consultas realizadas por este medio a conocedores del tema, la Fiscalía habría solicitado la reclasificación tras determinar, o al menos tener indicios sólidos, de que existió una relación de poder del imputado sobre la joven. Según el artículo 208 del Código Penal, “comete el delito de femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género”. La misma normativa establece que este delito se agrava cuando concurren determinadas circunstancias, entre ellas haber ocasionado previamente lesiones a la víctima; que el hecho haya estado precedido por un delito contra su libertad sexual; o que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido por el responsable en un lugar público, entre otras.