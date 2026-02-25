Autopsia definirá nuevo cargo por crimen de Valeria Alvarado

San Pedro Sula, Honduras.- El Ministerio Público informó ayer que está a la espera de los resultados de la autopsia practicada a Valeria Jolett Alvarado Borjas, de 20 años de edad, estudiante de Medicina, para ampliar a cinco los delitos incluidos en el requerimiento fiscal contra los dos detenidos, acusados ​​de privarla de su libertad y asesinarla.

La Fiscalía explicó que el examen médico forense, cuyo resultado estaría esta semana, determinará la causa de muerte, el tiempo que tenía de haber fallecido antes de ser hallada y si sufrió abuso sexual .

De confirmarse este último extremo, además de los delitos de asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido en perjuicio de la joven, Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27, se enfrentarían al delito de violación.