Abastecimiento en represas del Distrito Central preocupa ante llegada del verano

Tegucigalpa, Honduras.– A menos de un mes para la llegada del verano en Honduras, el abastecimiento de agua en las principales represas que suplen al Distrito Central refleja niveles que obligan a mantener vigilancia sobre el consumo y la planificación del recurso hídrico en la capital.

La represa La Concepción, considerada el principal reservorio de agua de Tegucigalpa, registra actualmente un 67% de su capacidad, con un almacenamiento de 24.298 millones de metros cúbicos, según datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)

Además, la represa Los Laureles, ubicada al sur de la capital, reporta un 60% de su capacidad, lo que equivale a un volumen de 6.405 millones de metros cúbicos.

Aunque el nivel de las represas nivel se mantiene dentro de parámetros aceptables para esta época del año, expertos llaman a la población a hacer un uso racional del líquido ante el inicio de la temporada seca.

Este abastecimiento, si bien no representa una alerta inmediata, podría incidir en la calendarización de los racionamientos si las lluvias no se presentan en los próximos meses, especialmente en sectores que históricamente se han visto afectados por la sequía de verano.