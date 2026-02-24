Abastecimiento en represas del Distrito Central preocupa ante llegada del verano

Tegucigalpa, Honduras.– A menos de un mes para la llegada del verano en Honduras, el abastecimiento de agua en las principales represas que suplen al Distrito Central refleja niveles que obligan a mantener vigilancia sobre el consumo y la planificación del recurso hídrico en la capital.
La represa La Concepción, considerada el principal reservorio de agua de Tegucigalpa, registra actualmente un 67% de su capacidad, con un almacenamiento de 24.298 millones de metros cúbicos, según datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)
Además, la represa Los Laureles, ubicada al sur de la capital, reporta un 60% de su capacidad, lo que equivale a un volumen de 6.405 millones de metros cúbicos.
Aunque el nivel de las represas nivel se mantiene dentro de parámetros aceptables para esta época del año, expertos llaman a la población a hacer un uso racional del líquido ante el inicio de la temporada seca.
Este abastecimiento, si bien no representa una alerta inmediata, podría incidir en la calendarización de los racionamientos si las lluvias no se presentan en los próximos meses, especialmente en sectores que históricamente se han visto afectados por la sequía de verano.
Roberto Zablah, exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), advirtió que el panorama podría complicarse de cara a la temporada seca, debido a la reducción progresiva en los niveles de embalse y al incremento en la demanda poblacional.
“Se espera un verano bastante fuerte y obviamente va a descender la capacidad de embalse de la represa y va a haber un racionamiento bastante fuerte en la capital”, afirmó el experto.
Zablah pronosticó que, los capitalinos podrían recibir agua tres veces por semana; en otros sectores, el suministro sería dos o incluso una vez cada siete días.
Sin embargo, en las zonas altas de la ciudad, donde la presión es menor y la distribución más compleja, el servicio podría llegar cada 15 días.
“En los mejores casos tres veces por semana, en otros dos, en otros una vez por semana, y muchas veces en sectores que están en altura puede llegar cada 15 días" aseveró.
Proyectos
El exfuncionario señaló que el crecimiento acelerado del Distrito Central y la expansión urbana superan la capacidad instalada del sistema hídrico actual, factor que hace indispensable la ampliación infraestructural de producción y almacenamiento potable.
“La capital cada día va creciendo más y necesitamos sistemas estables con los volúmenes de producción que demanda la ciudad”, sostuvo.
El experto instó que la posible solución estructural se basa en impulsar nuevos proyectos hídricos, como la represa San José y Jiniguare, así como el proyecto de Río del Hombre en Amaranteca, que permitirían incorporar millones de metros cúbicos adicionales al sistema.
“La represa de Jiniguare incorporaría alrededor de 20 millones de metros cúbicos al suministro de agua para la capital, pero la solución definitiva es Río del Hombre en Amaranteca; eso permitiría que los capitalinos tengan agua 24 horas”, puntualizó.
Mientras estos proyectos avanzan, Zablah consideró urgente reforzar las medidas de contingencia para el verano, incluyendo el abastecimiento mediante carros cisterna para sostener la red de distribución en los sectores más afectados.
“La única manera en este momento es prepararse con el suministro de cisterna para poder abastecer la red de distribución de la capital”, concluyó.