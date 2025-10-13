Cortina inflable del embalse Los Laureles se elevará hasta finales de octubre

Tegucigalpa, Honduras.-Aunque las represas Los Laureles y La Concepción se encuentran a su máximo nivel, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) prolongará la elevación de la cortina inflable de Los Laureles hasta finales de octubre.

“A finales de octubre se elevará para almacenar las últimas escorrentías del río y, precisamente, para no fatigar tanto el hule de la presa inflable”, explicó Francisco Zepeda, subgerente de la Gerencia de Agua Potable de la UMAPS.

Zepeda indicó que esta medida se aplica cada año con el propósito de proteger la estructura ante las últimas lluvias de la temporada invernal.

Actualmente, la represa Los Laureles está rebosando por las fuertes lluvias registradas en las montañas de Lepaterique y sus alrededores. Según los expertos, el agua que alimenta este embalse proviene principalmente de esas zonas montañosas y no de la capital.

Por su parte, el embalse La Concepción también alcanzó su capacidad máxima, con un volumen de 36 millones de metros cúbicos, que abastecen a una gran parte de los capitalinos.

El subgerente de la UMAPS garantizó que el nivel actual de ambas represas permitirá enfrentar la temporada seca del próximo año.

“Significa que vamos a afrontar el próximo verano con las mismas frecuencias que el actual año 2025”, consideró el funcionario público.