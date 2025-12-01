Lluvias dispersas marcarán el clima de este martes en varias zonas del país

Agregó que por la tarde “la brisa del océano Pacífico estarán produciendo lluvias y chubascos con débiles dispersos sobre las regiones oriental y sur y áreas del centro occidente y norte”.

Luis Fonseca, pronosticador de turno, explicó que “el viento del noreste estará transportando humedad proveniente desde el mar Caribe”.

Tegucigalpa, Honduras.- La combinación de humedad procedente del mar Caribe y la influencia de la brisa del océano Pacífico definirá las condiciones del tiempo este martes 2 de diciembre, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

El experto detalló que las precipitaciones serán débiles y dispersas en las zonas mencionadas.

Fonseca señaló además que el oleaje se mantendrá dentro de los parámetros normales, al indicar que será “de 1 a 3 pies tanto para el Caribe como para el Golfo de Fonseca”.

En el Distrito Central se esperan temperaturas máximas de 27 °C y mínimas de 18 °C, según el pronosticador.

Para la región central, el termómetro marcará una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C; en la región insular, la máxima será de 31 °C y la mínima de 26 °C.

En la región norte se prevén máximas de 31 °C y mínimas de 23 °C. En la oriental, 31 °C de máxima y 20 °C de mínima.

La región sur registrará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 36 °C y una mínima de 26 °C, mientras que en la región occidental se pronostica una máxima de 29 °C y una mínima de 14 °C, según Fonseca.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).