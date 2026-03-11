Masivos cortes de energía eléctrica programados para este jueves 12 de marzo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Masivos cortes de energía eléctrica fueron programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para este jueves 12 de marzo en varias zonas del país.
Son varios los departamentos que se verán afectados por estas interrupciones.
Según la ENEE, estos racionamientos se deben a trabajos de mantenimiento y podrían durar hasta cinco horas, por lo que se recomienda a la población tomar las debidas precauciones.
La Empalizada, Olancho de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
La Puzunca, La Empalizada, San Francisco de Becerra, Laguna Seca, Las Tres Ceibas, Potrerillos, El Encinal, El Higuerito, Las Minas Potrerillos, Telica Abajo, Pueblo Viejo, aldea Sabana Larga y zonas aledañas.
Jesús de Otoro, generadora Puringla Sazagua de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.
Generadora Puringla Sazagua, El Rincón, El Porvenir, Balibrea, colonia 3 de Septiembre, Coclan, Ojos de Agua, Jesús de Otoro, San Isidro, Los Alpes, El Cedral, Macuelizo, San Francisco, Santo Domingo, El Guayabal, Quiraguira, Masaguara, San Jerónimo, San Marcos, San Rafael, Maye.
Guaimaca, Francisco Morazán de 8:15 a. m. a 5:15 p. m.
Barrio El Centro, barrio Abajo, barrio Arriba, aldea Maranguiles, aldea El Naranjal, La Bolsa, aldea Ojo de Agua, La Mina, Guaimaca, Concordia, El Barro, El Carrizal, El Nance, aldea El Portillo, Juan Francisco, La Laguna, La Lima, Lavaderos, aldea Pedernales, Sanquín, Terreros Blanco, aldea El Tablón, aldea Villa Vieja, Amaranguiles, Gones, La Concepción, La Libertad, La Manaca, Las Ánimas, Los Cortés, Morán, Quebrada Grande, San Juan, Villa de Fátima, Campamento, Valle Lepaguare, Las Minas, Limones, Encinal, El Tigre Lepaguare, La Pita, Lepaguare Viejo, La Puerta Lepaguare, El Guanábano, El Zarzal, Santa Lucía, Las Flores, El Calpules No. 2, Tapaquile y zonas aledañas.
Cedros, Francisco Morazán de 9:15 a. m. a 5:15 p. m.
Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, aldea San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca, Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepalés, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba, generación distribuida Los Pinos I (Honduras Biomass Energy) y zonas aledañas.
Trinidad, Santa Bárbara de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
Trinidad (El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Montecristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales, El Rosario); Concepción del Norte (Concordia, La Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanales, Las Tintas de Ulúa, Camalotales); Petoa (Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Sarca, Honduritas); San José de Colinas (Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Jicaral, San José de Colinas, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles).
San Pedro Sula de 9:10 a. m. a 3:10 p. m.
Colonia Bográn, Fundación Ruth Paz, Hogar Don de Jesús, colonia Las Anonas, colonia Miravalle, colonia Montserrat, Hogar de Niños Emanuel, plantel Standard Fruit de Honduras, mercado Las Brisas, despacho de la Primera Dama, Grupo Inpono, colonia Las Brisas, La Esperanza, Brisas Inva, Brisas #3, colonia El Higueral, barrio Guadalupe Este, colonia Villa Florencia, barrio San Cristóbal, barrio Barandillas, colonia Honduras, barrio La Granja, colonia Smith, colonia Modelo, barrio Las Flores (sureste), entre otras zonas cercanas.
El Progreso de 8:00 a. m. a 4:00 p. m
Zona central sector este y noreste de la ciudad, incluyendo colonias como Mangandí, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, barrios Los Ángeles, Las Mercedes, Buenos Aires, Los Pinos y parte de San Francisco, así como diversos comercios, centros educativos, instituciones públicas y residenciales de la zona.
Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Parte sur de El Progreso, Hospital El Progreso, Hospital Materno Infantil, residencial La Pires, col. 18 de Septiembre, col. Moyá, col. Los Jazmines, Hospital del Ojo, bo. San Francisco, col. Kattán, col. 19 de Junio, residencial Machi, col. Pénjamo, col. Rodas Alvarado, col. Sinaí, crematorio municipal, zona militar, bo. Las Palmeras, col. Sitraterco, bo. Suyapa, col. Melgar Castro, col. Municipal, col. Anexo Melgar Castro, col. Nueva Suyapa, zona de la Compañía, Juzgado Progreseño, residencial Guanacaste, Brisas del Sur, col. Santa Fé, col. 5 de Diciembre, residencial Jardines de La Perla, residencial La Perla, Centro Universitario Regional Progreseño (C.U.R.P.R.O.), residencial La Romana, residencial Alameda, col. Los Castaños, col. 7 de Abril, col. San Jorge, col. Alexander López, residencial Paseo del Ángel, residencial La Ponderosa, residencial Villa Ángeles, residencial Quintas Santa Mónica, Colegio de Abogados, aldea Arena Blanca Sur, aldea La Pita, aldea Las Minas, aldea La Sarrosa, aldea La Guacamaya, aldea El Bálsamo, aldea Los Portales, aldea Urraco Sur, aldea Cristo Rey, aldea Agua Blanca Sur.
Santa Rita (barrios: San Jorge, Echeverrí, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro, 4 de Septiembre; colonias: Sitraterco, Guanchías, Altiplano, Piletas, Villa Dela, San Miguel, Municipal, Los Campos, Brisas del Sur, Seden).
Aldeas de Santa Rita: El Cacao, Guanchías Creek, La Garroba Capulín, Quebrada Seca, Tapiquilares, Remolino.
Comunidades de Santa Cruz de Yojoa (campos: Llano, Barranco, Bejuco, Olivo; aldeas: Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Batey, San Luis Zacatales, La Tejeda), finca Guanchías.
Morazán, El Negrito, Victoria y Santa Rita de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
