El subsidio eléctrico sumó L13,465.6 millones de 2022-2025 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los subsidios otorgados durante los últimos años es el de 150 kilovatios hora (kVh) que sumó 13,465.6 millones de lempiras de 2022 a 2025.

Así lo constató EL HERALDO en un informe elaborado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) que indica que 8,117 millones de lempiras, el 60.28% fue el monto subsidiado por el Estado, mientras que el 39.72% equivalente a L5,348.6 millones lo aportaron usuarios del sector residencial al igual que empresarios.

El también conocido como subsidio cruzado o “energía gratis” benefició a un promedio de 893,841 clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

A los abonados que consumen menos o hasta 150 kilovatios hora son favorecidos con esta medida vigente.

En el 2024 fue cuando se concedió la mayor cuantía del referido subsidio al ascender los 3,740.3 millones de lempiras.

Entre L3,104.3 millones y L3,425.9 millones fue el monto subsidiado durante los demás años.