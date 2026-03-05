El subsidio eléctrico sumó L13,465.6 millones de 2022-2025 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los subsidios otorgados durante los últimos años es el de 150 kilovatios hora (kVh) que sumó 13,465.6 millones de lempiras de 2022 a 2025.
Así lo constató EL HERALDO en un informe elaborado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) que indica que 8,117 millones de lempiras, el 60.28% fue el monto subsidiado por el Estado, mientras que el 39.72% equivalente a L5,348.6 millones lo aportaron usuarios del sector residencial al igual que empresarios.
El también conocido como subsidio cruzado o “energía gratis” benefició a un promedio de 893,841 clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
A los abonados que consumen menos o hasta 150 kilovatios hora son favorecidos con esta medida vigente.
En el 2024 fue cuando se concedió la mayor cuantía del referido subsidio al ascender los 3,740.3 millones de lempiras.
Entre L3,104.3 millones y L3,425.9 millones fue el monto subsidiado durante los demás años.
Creciente
“Se identifica una tendencia creciente en los montos subsidiados durante 2022 a 2024, alcanzando su punto máximo en el año 2024, en el que se registra el mayor monto subsidiado del período evaluado”, subraya el reporte de la CREE.
Añade que “resulta relevante destacar que este incremento se produce a pesar de que, en promedio, el número de usuarios considerados para la aplicación del subsidio en ese año fue inferior (883,033) al observado en años previos, lo que sugiere un mayor monto subsidiado por usuario”.
El Banco Central de Honduras (BCH) informó que se erogaron 37,812.5 millones de lempiras en subsidios a combustibles y energía eléctrica de 2023 a 2025.
Solo a energía correspondió el 43.1% de ese total, es decir L16,290.1 millones.
A través del decreto 05-2026 se amplió hasta el próximo 30 de abril el referido subsidio para seguir favoreciendo a alrededor de un millón de usuarios de la estatal eléctrica.
De L4.81 por kilovatio hora es la tarifa promedio hasta finales de marzo 2026 y se espera siga al alza para el segundo trimestre del año.
Analistas consultados por este rotativo consideraron que la política de subsidios puesta en práctica por los gobiernos de turno es insostenible.