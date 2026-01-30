Subsidio de 150 kilovatios favoreció a 912,526 usuarios en julio 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El subsidio para quienes consumen menos o hasta 150 kilovatios hora favoreció a 912,526 usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en julio de 2025.

Así lo precisa un informe elaborado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) al que tuvo acceso EL HERALDO en el que se detallan los beneficiados con esta medida y el monto subsidiado.

Más de 295 millones de lempiras en 938,010 transacciones se destinaron para este tipo de subvención en materia energética que ha estado vigente en los últimos gobiernos.

En febrero del año pasado se contabilizaron 955,884 abonados que recibieron el también denominado subsidio 60%/40% a un costo de 334.9 millones de lempiras.

A 914,702 usuarios de la estatal eléctrica bajaron los favorecidos con el referido subsidio en marzo de 2025 y con un monto de L331.1 millones que implicó una variación de 42,182 consumidores menos y 3.8 millones de lempiras.

Entre abril y junio las personas subsidiadas rondaron entre 808,944 y 894,669, destinándose un máximo de L309 millones y un mínimo de L278.9 millones, revisó este rotativo.