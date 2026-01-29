Gobierno extiende hasta abril subsidio al gas LPG y a la energía eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno anunció la prórroga de los subsidios al precio del gas licuado de petróleo (LPG) y a la energía eléctrica hasta el 30 de abril de 2026, mediante decretos ejecutivos firmados el 27 de enero y de aplicación inmediata, según informó el ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, en conferencia de prensa. El funcionario detalló que la medida busca contener el impacto de las alzas en los precios internacionales de los combustibles y proteger la economía de los hogares hondureños.

"No habrá incremento", afirmó Argueta al referirse al costo de los combustibles y el gas, al explicar el alcance de los nuevos decretos. De acuerdo con lo expuesto, el decreto ejecutivo 05-2026 ratifica y reactiva la vigencia de disposiciones previas para mantener el subsidio a los combustibles, incluido el LPG, durante el período comprendido entre el 27 de enero y el 30 de abril de 2026. La medida contempla la cobertura de parte del diferencial en los precios de referencia fijados bajo el sistema de paridad de importación aprobado por la Secretaría de Energía. Argueta indicó que la decisión responde a la tendencia al alza en el mercado internacional y señaló que el objetivo es mitigar efectos en la cadena de costos que asumen los consumidores. Añadió que los decretos son de ejecución inmediata y serán publicados posteriormente en el diario oficial La Gaceta.

También subsidirán energía eléctrica

En la misma comparecencia, el ministro también confirmó la extensión del subsidio a la energía eléctrica para usuarios residenciales de bajo consumo. Según explicó, el decreto ejecutivo 04-2026 prorroga hasta el 30 de abril de 2026 la vigencia de las disposiciones que instruyen a las secretarías de Energía y Finanzas a realizar las operaciones presupuestarias necesarias para sostener el beneficio. El subsidio eléctrico cubre el 60% del pago para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en favor de alrededor de un millón de consumos residenciales iguales o inferiores a 150 kilovatios hora mensuales. “Tampoco habrá aumento a la energía”, expresó el ministro, al precisar que los usuarios dentro de ese rango de consumo continuarán sin variación en el cobro bajo el esquema subsidiado. Asimismo, el ministro de Comunicaciones informó que el subsidio también será para los combustibles, tal y como se ha venido haciendo los últimos años.

Impacto en hogares y negocios