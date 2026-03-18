Congreso exige cuentas a Cancillería por cónsules extranjeros y fracaso comercial con China

​De acuerdo con el parlamentario, la balanza comercial con el gigante asiático es actualmente "desastrosa" para los intereses nacionales.

​La iniciativa, presentada por el diputado y vicepresidente del Legislativo, Mario Segura , denuncia una "parálisis" en los beneficios económicos prometidos en 2023, además de una preocupante violación a la normativa nacional en el nombramiento de funcionarios diplomáticos que no ostentan la nacionalidad hondureña.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó este miércoles una moción exhortativa dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda cuentas sobre las irregularidades en el servicio exterior y la falta de resultados tras tres años de relaciones diplomáticas con la República Popular China , acciones realizadas por el gobierno anterior.

Las cifras presentadas en el pleno revelan que, por cada 100 dólares que Honduras importa desde China, el país apenas logra exportar 1.40 dólares, manteniendo un déficit que asfixia la producción local.

​“Tres años después de iniciadas las relaciones por el gobierno anterior, no se ha concretizado ninguna acción importante; la balanza comercial sigue siendo altamente deficitaria para Honduras”, señaló Segura.

​El legislador lamentó que, a pesar de las elevadas expectativas generadas en 2023, el Congreso Nacional no ha sido informado formalmente sobre los avances de un posible Tratado de Libre Comercio (TLC).

Según Segura, Honduras perdió mercados importantes sin que hasta la fecha exista una ruta clara de recuperación o intercambio tecnológico real.

​Sumado a la crisis comercial, la moción pone bajo la lupa a las autoridades de la anterior gestión de Cancillería por el nombramiento de cónsules de otras nacionalidades, incluyendo ciudadanos cubanos, para representar los intereses de Honduras en el exterior.

Esta situación contraviene el requisito constitucional de ser hondureño por nacimiento para ejercer dichos cargos.

​“El cargo de cónsul es otorgado por la ley a hondureños por nacimiento que cumplan con calificaciones de orden ético, idiomas y experiencia; causa extrañeza el nombramiento de personas de otras nacionalidades”, denunció el parlamentario.

​La moción solicita formalmente a la canciller, Mireya Agüero, explicar las razones por las cuales se ha desplazado a los profesionales de la carrera diplomática hondureña para designar a extranjeros que no garantizan la fidelidad a la soberanía nacional ni la defensa de los intereses de los compatriotas en el exterior.

​Asimismo, el Congreso Nacional extendió su fiscalización hacia la zona sur del país.

Se ha solicitado un informe detallado sobre las condiciones bajo las cuales se ha contratado personal de nacionalidad china para colaborar en los hospitales de Choluteca, un tema que ha generado suspicacia en el sector salud.

​“Pedimos que se informe sobre la condición bajo la cual el gobierno anterior contrató personal de China que colabora en los hospitales de Choluteca”, cita el documento presentado por el legislador del Partido Liberal.

​La junta directiva del Congreso Nacional acompañó la moción de Segura, reafirmando su potestad para vigilar el cumplimiento de las leyes y la protección de los intereses del Estado.

Se espera que en los próximos días la Cancillería remita los informes correspondientes para aclarar estos nombramientos y el estado real de las negociaciones con Beijing.