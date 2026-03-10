Gobierno de Xiomara Castro nombró a Enrique Reina embajador y canceló el acuerdo en 18 días

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos días del mandato de Xiomara Castro, la Secretaría de Relaciones Exteriores nombró al excanciller Eduardo Enrique Reina como embajador el 5 de enero de 2026, pero el cargo fue cancelado 18 días después, según acuerdos oficiales emitidos por la misma institución. El Acuerdo No. 003-SRH-2026 establece el nombramiento de Reina como embajador dentro de la estructura presupuestaria de la Cancillería, con un salario de 59,000 lempiras mensuales y un puesto excluido del régimen de servicio civil. Sin embargo, mediante el acuerdo No. 042-SRH-2026, firmado el 23 de enero de 2026, la Cancillería resolvió cancelar el nombramiento, decisión que surtió efecto a partir del 22 de enero.

Ambos acuerdos están firmados por Javier Efraín Bu Soto, exsecretario de Relaciones Exteriores, y por María Gabriela Membreño, exsecretaria general de la Cancillería.

Versión de Eduardo Enrique Reina

Consultado sobre el caso, Eduardo Enrique Reina confirmó que su participación en la Cancillería fue temporal y que solo estuvo 18 días como asesor. “Solo estuve de asesor 18 días porque la presidenta decidió nombrarme en Fosede", expresó. El exfuncionario afirmó además que no recibió pago durante ese periodo. “De hecho, no me han pagado; sería lo que corresponde por esos días”, señaló.

Reina explicó que es embajador de carrera desde 2006, cuando fue nombrado vicecanciller. “Soy embajador de carrera desde 2006, cuando fui nombrado vicecanciller. El canciller me incorporó”, dijo. El exministro también defendió que la Cancillería ha incorporado en distintos gobiernos a exfuncionarios como asesores o viceministros. “La Cancillería ha contratado siempre a exministros afines como asesores o viceministros. De hecho, yo tenía a Patricia Licona o a Eduardo Royales; la misma Beatriz Valle fue viceministra y la tuvimos en Canadá de embajadora”, manifestó. Asimismo, mencionó que actualmente hay otros exfuncionarios vinculados a la institución. “Actualmente, ellos ya tienen a Roberto Flores Bermúdez y a Carlos López Contreras de nuevo, y seguro contratarán más”, afirmó. Consideró que la polémica generada alrededor del tema responde a motivaciones políticas. “No sé por qué el ruido, es porque uno es de Libre. Es hacer un escándalo por pequeñeces”, señaló.

Polémica por reglamento