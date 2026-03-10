Bases del Partido Nacional exigen juicio político y "chamba" en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Entre consignas de lealtad y reclamos de empleo, la dirigencia de base advirtió a sus diputados que no aceptarán discursos vacíos mientras la militancia enfrenta el desempleo.
El eco de las consignas partidarias volvió a retumbar en los bajos del Congreso Nacional. Esta vez eran las bases del Partido Nacional que, con banderas en mano y un pliego de condiciones bajo el brazo, llegaron para recordarle a su bancada que el poder se sostiene desde abajo.
La protesta tuvo dos ejes, la ejecución inmediata de juicios políticos y los espacios laborales para quienes "sudaron la camiseta" en la campaña.Para la dirigencia de base, la paciencia ha comenzado a agotarse. Tras semanas de observar el panorama legislativo, los nacionalistas exigen que los 49 diputados de su bancada pasen de la retórica a los hechos.
El malestar no solo apunta hacia los adversarios políticos, sino hacia la propia gestión interna y la falta de oportunidades para la estructura que se mantuvo fiel en los momentos de crisis."Queremos ver acciones y un planteamiento claro; esta demanda no es solo de la base, es del pueblo hondureño para que a cada persona que abusó de la institucionalidad se le aplique la ley, ese es uno de los grandes temas que traemos", sentenció Mercedes Saravia, dirigente de las bases nacionalistas.
El reclamo laboral fue el punto más álgido de la jornada. Los manifestantes denunciaron que, mientras ellos enfrentan dificultades para pagar servicios básicos, alimentos y medicamentos, en las instituciones públicas parece estarse gestando un nuevo nepotismo que han bautizado como el "familión azul".
Según los dirigentes, la estructura que no se vendió sigue esperando los espacios que por derecho de trabajo les corresponden.La dirigencia fue tajante al señalar que el cariño de los líderes no sustituye un salario digno en un contexto de crisis económica. La presión social dentro del partido es fuerte, hay padres de familia lidiando con útiles escolares y alquileres, mientras esperan que la meritocracia partidaria finalmente toque a su puerta.
"Los abrazos y picos no se comen, con eso no se paga la pulpería ni los medicamentos oncológicos de nuestra gente; la estructura urge de una oportunidad laboral y creemos que nos la hemos ganado", enfatizó Saravia tras dialogar con los parlamentarios en las cercanías del Palacio Legislativo.
RespuestaEl secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, bajó para calmar los ánimos, explicando que, aunque existe la voluntad de proceder contra funcionarios cuestionados, los números en la cámara no siempre favorecen la vía del juicio político de manera inmediata.
Ledezma advirtió sobre el riesgo de presentar un recurso sin los votos necesarios, lo que blindaría a los señalados por el resto de la legislatura.
No obstante, reafirmó el compromiso de la bancada con la base, asegurando que no se moverán por venganza, sino bajo el estricto respeto a la Constitución de la República.
"Para hacer un juicio político ocupamos 86 votos, y si se presenta y no se reúnen, le vamos a dar un año más porque no se podrá volver a presentar en esta legislatura; les pido que no se preocupen, los 49 diputados estamos firmes", explicó el secretario del Congreso.
En cuanto al tema del empleo, la cúpula legislativa pidió un "compás de espera" para la administración central.
Se designó al secretario privado, Luis Castro, como el enlace directo para que los ministros y directores escuchen a los cuadros departamentales y municipales.
El mensaje fue que la prioridad son aquellos que custodiaron el voto y mantuvieron viva la estructura en los 18 departamentos del país.
La jornada cerró con una promesa de puertas abiertas, pero con la advertencia de las bases de que volverán a las calles si las promesas de "chamba" y justicia no se materializan en el corto plazo.
"Todas las personas que trabajaron en la estructura, gerencias y centros de votación van a ser tomadas en cuenta porque ustedes hicieron el trabajo y gracias a ustedes somos gobierno; apenas tenemos dos meses y estamos conscientes de esa responsabilidad", concluyó el diputado Ledezma.