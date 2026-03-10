Congreso y directiva del IHSS trabajarán decreto de emergencia para frenar desabastecimiento

Tegucigalpa, Honduras.-La crisis de insumos y citas que asfixia a los derechohabientes del Seguro Social será atacada mediante un mecanismo de compra diferenciado que elimine la burocracia estatal. ​La salud en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en una carrera de obstáculos y gastos de bolsillo. Tras años de una gestión cuestionada, la nueva realidad de la institución ha obligado a un acercamiento urgente entre el Poder Legislativo y las autoridades del IHSS para evitar el colapso total del sistema de atención médica. ​Este martes, la Comisión de Salud del Congreso Nacional, encabezada por el diputado Roberto Cosenza, sostuvo una reunión clave con los representantes de la junta directiva del IHSS, donde convergen el sector privado (Cohep y CCIT), el sector público a través de la Secretaría de Trabajo y representantes de las centrales obreras.

​"La Comisión de Salud de este Congreso está en la mayor disposición de darles ese acompañamiento y apoyarles en lo que necesite el Seguro Social, para que pueda abastecer de medicamento y material médico quirúrgico y así darle una respuesta a los derechohabientes", afirmó Cosenza. ​El problema medular radica en la rigidez del sistema de contrataciones del Estado. Esto ha provocado que las licitaciones se estanquen en trámites administrativos mientras las farmacias del IHSS permanecen vacías. ​Para romper este ciclo, se ha planteado la creación de un decreto de emergencia que permita agilizar la inversión. No se trata de falta de fondos, pues la institución cuenta con el presupuesto necesario, sino de una incapacidad histórica para ejecutarlo con la celeridad que demanda la medicina moderna y la urgencia de los pacientes en lista de espera. ​"Sabemos que los procesos de compras llevan mucha burocracia, sobre todo en el sector salud; no podemos estar comprando igual que otras secretarías una bolsa de clavos o cemento, aquí hay que saber priorizar y trabajar en un mecanismo de compra completamente diferente", detalló el parlamentario nacionalista. ​La propuesta técnica será afinada este jueves por la junta directiva del Congreso y la dirección del IHSS. El objetivo es entregar al Congreso Nacional un borrador que no solo autorice compras directas bajo vigilancia, sino que establezca una planificación estratégica para que la emergencia no se convierta en la norma, sino en el puente hacia una gestión eficiente.