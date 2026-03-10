Así reveló EL HERALDO cómo el Hospital del Sur se construye con mano de obra china

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>No es un hecho aislado. El Instituto Nacional de Migración (INM) está revisando el estatus de los ciudadanos chinos que trabajan en la construcción del nuevo Hospital del nuevo Hospital del Sur, en Choluteca, situación que <b>EL HERALDO Plus</b> ya había revelado a finales de 2025.En el reportaje "<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/mano-obra-china-construye-nuevo-hospital-sur-choluteca-AG27120022" target="_blank">Con mano de obra china se construye el nuevo Hospital del Sur</a>", publicado el 26 de agosto de 2025, este equipo expuso cómo ciudadanos de China Continental realizaban trabajos como operadores de maquinaria, levantaban material, realizaban labores de albañilería o estaban como supervisores de la obra a cargo de la empresa <b>China SFECO Group.</b>Este equipo visitó la zona donde se construye el hospital tras una denuncia realizada por el excalde de Choluteca, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/honduras/quintin-soriano-reaparece-tras-perder-eleccion-choluteca-alcalde-nuevo-rol-partido-liberal-KM29618424" target="_blank">Quintín Soriano</a>, quien afirmó que "el 80% de los que trabajan (en las obras) son chinos”.El entonces edil realizó la denuncia con mucha preocupación, pues debido al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cambiara-honduras-relacion-china-y-taiwan-alianza-nasry-asfura-y-donald-trump-HN29602894" target="_blank">cambio de relaciones diplomáticas de Honduras con China</a> (hasta 2022, el país tenía como aliado a Taiwán) ese municipio había tenido un impacto económico, porque eso significó el cese de la exportación de camarón y, con ello, el cierre de muchas empresas.“Lo único que nosotros, como <b>Choluteca</b>, resentimos de esto, es que tenemos un problema de desempleo con las camaroneras y nos traen empleos de chinos. Esa cantidad de chinos, ¿cómo entraron de un solo a este país? ¿Vienen con pasaporte, tienen su entrada, su visa para Honduras o les dieron un permiso así nomás?”, preguntó el exedil.Ante la denuncia, este equipo intentó ingresar a las instalaciones del hospital, pero no se le permitió el acceso. Desde afuera se logró captar a varios ciudadanos chinos laborando en las obras.Además, EL HERALDO Plus revisó la página del INM para conocer detalles de la entrega de permisos especiales de permanencia a ciudadanos de ese país asiático, observando que hubo un incremento a partir de 2023.Los datos mostraban que entre 2020 y agosto de 2025 hubo 77 casos aprobados, de los cuales 20 (el 26%) fueron a chinos que venían a trabajar a una empresa privada, el 23% empresarios y el 17% trabajadores migrantes.Muchos de estos permisos fueron otorgados por concepto de "contrato por empresa privada", pero también hubo otros casos amparados en el artículo 21 numeral 11.