Así reveló EL HERALDO cómo el Hospital del Sur se construye con mano de obra china

Tegucigalpa, Honduras.- No es un hecho aislado. El Instituto Nacional de Migración (INM) está revisando el estatus de los ciudadanos chinos que trabajan en la construcción del nuevo Hospital del nuevo Hospital del Sur, en Choluteca, situación que EL HERALDO Plus ya había revelado a finales de 2025. En el reportaje "Con mano de obra china se construye el nuevo Hospital del Sur", publicado el 26 de agosto de 2025, este equipo expuso cómo ciudadanos de China Continental realizaban trabajos como operadores de maquinaria, levantaban material, realizaban labores de albañilería o estaban como supervisores de la obra a cargo de la empresa China SFECO Group. Este equipo visitó la zona donde se construye el hospital tras una denuncia realizada por el excalde de Choluteca, Quintín Soriano, quien afirmó que "el 80% de los que trabajan (en las obras) son chinos”. El entonces edil realizó la denuncia con mucha preocupación, pues debido al cambio de relaciones diplomáticas de Honduras con China (hasta 2022, el país tenía como aliado a Taiwán) ese municipio había tenido un impacto económico, porque eso significó el cese de la exportación de camarón y, con ello, el cierre de muchas empresas. “Lo único que nosotros, como Choluteca, resentimos de esto, es que tenemos un problema de desempleo con las camaroneras y nos traen empleos de chinos. Esa cantidad de chinos, ¿cómo entraron de un solo a este país? ¿Vienen con pasaporte, tienen su entrada, su visa para Honduras o les dieron un permiso así nomás?”, preguntó el exedil. Ante la denuncia, este equipo intentó ingresar a las instalaciones del hospital, pero no se le permitió el acceso. Desde afuera se logró captar a varios ciudadanos chinos laborando en las obras. Además, EL HERALDO Plus revisó la página del INM para conocer detalles de la entrega de permisos especiales de permanencia a ciudadanos de ese país asiático, observando que hubo un incremento a partir de 2023. Los datos mostraban que entre 2020 y agosto de 2025 hubo 77 casos aprobados, de los cuales 20 (el 26%) fueron a chinos que venían a trabajar a una empresa privada, el 23% empresarios y el 17% trabajadores migrantes. Muchos de estos permisos fueron otorgados por concepto de "contrato por empresa privada", pero también hubo otros casos amparados en el artículo 21 numeral 11.

Para Graco Pérez, experto en derecho internacional, los datos no solo mostraban un aumento en los ingresos, sino que se debía investigar si hubo facilidades migratorias para permitirles obtener un permiso de estadía en el país, sobre todo en los permisos especiales de permanencia.

Un funcionario del INM en Choluteca afirmó que todas las empresas extranjeras que ganan un proyecto en Honduras traen su propia mano de obra especializada, es decir, para cumplir funciones en áreas donde Honduras no tiene personal o simplemente que son claves para la obra.

El problema es que en el caso del Hospital del Sur, habían trabajadores cumpliendo funciones en áreas donde el país tiene mano obra calificada, corroboró este equipo durante el recorrido.

Datos avalan visita de campo

Como el Instituto Nacional de Migración no facilitó información de las inspecciones que realizaban o del número de chinos que trabajaban en la construcción del nuevo Hospital del Sur, EL HERALDO Plus tuvo acceso a la información a través de la solicitud SOL-SDS-5352-2025. En un segundo reportaje titulado "Albañiles, carpinteros y chef son los chinos que trabajan en el Hospital del Sur" este equipo expuso que en la obra trabajaban 231 empleados hondureños y 117 chinos, es decir, en total suman 348, lo que significa que el 34% venía del país asiático. Los datos mostraban que el porcentaje estaba por encima de lo que establece el Código del Trabajo, que dice explícitamente que “prohíbe a los patronos emplear menos de un noventa por ciento (90%) de trabajadores hondureños y pagar a éstos menos del ochenta y cinco por ciento (85%) del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen”. En la construcción del nuevo hospital, a cargo de la empresa China SFECO Group, solo el 66% eran hondureños y el resto de origen asiático. Además, de los 117 chinos más del 95% trabajaban en áreas de las que Honduras tenía mano de obra calificada. La mitad de los casos, según las cifras, eran carpinteros, trabajadores de barras y albañiles. El resto tenían otros oficios, pero en el listado también aparecen casos de cocineros y chef. Por ejemplo, el 28% fue contratado para realizar labores de carpintería, el 11% como albañiles, el 10% como trabajadores de barras de refuerzo y el 4% cumplía doble función: realizaban trabajos de albañilería o trabajaban con acero. Además, entre el listado también aparecen dos chefs y un cocinero.

Este quipo dialogó con Marcos Palacios, exsecretario general del INM, quien defendió que el ingreso de los ciudadanos chinos se había realizado bajo lo que indicaba la normativa.

Al ser consultado sobre el aumento de los casos de chinos que pedían un permiso de estadía temporal en el país para trabajar en la obra, afirmó que había una mesa técnica que indagaba el caso del hospital.

“Esa mesa técnica (la integró) el gerente de Extranjería (de Migración), él le comunicó directamente al director ejecutivo del instituto y quien maneja la información directamente es él. Pues ahí quien tiene que dar respuestas sobre estas cosas es la Secretaría de Salud, pues es un acuerdo entre Cancillería, Salud y la empresa que fue ganadora de la licitación”, afirmó sin dar más detalles.

Indagaciones

Ahora el INM indaga sobre este caso, pues los registros del Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras muestra que los asiáticos ingresaron al territorio nacional utilizando pasaporte oficial o facilidades migratorias, y no mediante visa consular. No obstante, tras una verificación posterior en el sistema migratorio, las autoridades identificaron que el documento de viaje registrado correspondía a pasaporte oficial. Sin embargo, al revisar los documentos de respaldo se constató que los ciudadanos habrían ingresado utilizando pasaporte ordinario, realizando el pago correspondiente por derecho de visa para su ingreso al país. El INM también señaló que las facilidades migratorias otorgadas en este caso fueron emitidas durante la administración anterior bajo el amparo del Acuerdo Ejecutivo No. 77-2023, publicado en el diario oficial La Gaceta el 3 de julio de 2023.

Contratación