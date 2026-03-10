Hasta al chucho de la casa le dio pasaporte diplomático, Quique Reina

BID. Desde la capital federal aclaran que no hay tales de que ya le cantaron las golondrinas a la esposa del farsante de Quique Reina y que allí sigue en su cargo, en el BID, y está pidiendo seis meses más.

CASA. Ajá, y cuando su esposo corrió a medio mundo del servicio exterior y no les dio chance ni de recoger sus calzoncillos y bragas, quién dijo algo. Por cierto, Quique Reina también usó la residencia del embajador en Washington como casa particular de su familia.

PIÑATA. Estos clientes no se llevaron la cancillería -y otras instituciones- porque no les pudieron poner rueditas a los edificios. Ahora les revientan en la cara la piñata de pasaportes diplomáticos vitalicios.

BAGATELA. Penoso alguna gente seria que aparece en ese listado -de la mayoría, qué se puede esperar si, ya se sabe- que navegan con la bandera de la transparencia, la ética y la honestidad, y se dan a conocer por una bagatela.

CHUCHO. Hasta a los cónyuges, segundos frentes y al chucho de la casa metió el tal Quique Reina al escalafón diplomático. Estos vulgarizaron y convirtieron en un prostíbulo hasta la pobre Cancillería.

MAO. Más podredumbre de los “revolucionarios” de Rólex y iPhone 17, “cizaña”, el de la gorrita de Mao, se echaba 53 mil mensuales por un cargo fantasma en los territorios patepluma. Solo medio sacuden el palo y...

UMAPS. Otra piñata, en la UMAPS han confirmado que el exalcalde Aldana dejó en total quiebra a la pobre institución, con un déficit de 300 millones, más el aumento de la planilla de 700 a 1,054 empleados.

CISTERNAS. Aldana también aumentó los contratos colectivos de los activistas de Libre en un 40 por ciento y, como si eso fuera poco, se olvidó de darle mantenimiento a las 34 cisternas, por lo que sólo están operando cuatro para abastecer de agua a decenas de colonias en la capital.

40. Hombre, penoso eso de Odir, con su “sesudo” análisis de los primeros 40 días del gobierno, independiente de sus aciertos y desaciertos.

PÍO. La costumbre siempre han sido los primeros cien días. El prematuro “análisis” solo demuestra sesgo político-ideológico, peor aun cuando en los cuatro años de sus amigos de Libre nunca dijo pío.

UNAH. Eso está bien que lo diga la “people” en las redes, la oposición política, los medios, los analistas independientes, en fin, pero, una institución supuestamente seria como la UNAH, debería ser más sensata y prudente en sus actuaciones.