Masivos cortes de energía eléctrica programados para este martes 10 de marzo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 10 de marzo del presente año. Son varias las zonas que se verán afectadas por los cortes masivos, entre ellas Santa Bárbara, Francisco Morazán, Copán y Cortés. La ENEE afirmó que las interrupciones del servicio se realizarán para mejorar la red eléctrica en el país y solicitó a los abonados tomar las medidas correspondientes.

Catacamas 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón y Miras de Hombre, además de comunidades cercanas.

Distrito Central 8:05 a. m. a 4:05 p. m.

IHSS Santa Fe, Texaco Maya, colonia Brisas de Olancho, colonia Villa Unión, parte de La Canadá, El Picacho, planta potabilizadora El Picacho, El Hatillo del kilómetro 6 al 10, residencial Pinares, colonia Villa La Estanzuela, La Cantera, Miralagos, Entre Pinos, Los Plancitos, Cofradía, Zepate, Las Trojes, Juncales, aldea Los Jutes y Matasano.

Quimistán, Santa Bárbara 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Corredores, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, Pueblo Viejo, Las Flores e Ingenio Chumbagua.

Santa Rosa de Copán 8:20 a. m. a 2:20 p. m.

Municipios de San Francisco del Valle, incluyendo el casco urbano y las aldeas Coloal, Las Lomas, El Sile, El Tablón, La Laguna, Santa Teresa y Río Ondo; en San Marcos, el casco urbano y las aldeas El Refugio, Potrerillos, El Comedero, El Pito y Volcancio; y en Mercedes, el casco urbano y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán, además de caseríos cercanos.

Río Nance 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Aldea Río Nance, aldea San José de Los Laureles, aldea Bijao, Río Blanquito, aldea El Rancho, aldea Las Flores, Terrazos del Norte, planta Alutech, Tecno Supplier, Puente Alto, La Garrobera, colonia Gracias a Dios, Nisperales, Coinsu, Biosa, Aliansa, Coranorte, Bobicasa y Cementos Argos.También habrá interrupciones en Puerto Cortés en colonias y comunidades como 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 de Mayo, Baracoa Pueblo, San Miguel, carretera vieja Baracoa, Las Brisas de Baracoa, Baracoa Johnson, El Bun, López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de los Oros, El Boquerón, La Colmán, Los Mangos, kilómetro 2, sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya, Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy y Manacalito.

Villanueva 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Barrios El Centro, José Trinidad Cabañas, Las Flores, San Ramón, Manuel Bonilla, José Cecilio del Valle, Brisas de Concepción, Manuel de Jesús Subirana, Tegucigalpa, El Pedregal, Martín Fajardo, Francisco Morazán, El Obelisco, Suyapa, Las Lomas y Miguel Yanes Ríos.También las colonias Martín Fajardo, Agua Azufrada, 1 de Mayo, Orquídea 1, 2 y 3, Miguel Calvo III etapa, San Ramón, Esquipulas, Los Tres Reyes, El Triángulo, Montefresco y Bellavista, además de las aldeas El Venado, El Perico, El Ocote, El Aguacate, La Bolsa y San Isidro, junto a Pimienta, Ingenio Villanueva, La Sarrosa, residencial San Ramón I y Sitramash.

El Progreso, Tela y El Negrito 8:10 a. m. a 4:10 p. m.

Aldea Las Delicias, Toyos, La 34, El Naranjo, El Aguacate, El Portillo Delicias, Pajuiles Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalias, Planes, Guaymón, Gonzáles Maldonado, Pooler, La Colorada, El Castaño, Guaymitas, Las Delicias del Jute, La 40, La 28, La 29, Miller, San José del Cayo, El Coco, La 36, San Antonio, La 37, Bellavista, La 35, Ciudad Guaymas, Santa Inés, La 39, Los Catrachos, Batán, Cebú, Estero de Indio, La Compuerta, Pajuiles, El Guay, Urraco Pueblo, Mocúla, Birichichi, Esfuerzos de Jesús, Pavón 1 y 2, Veracruz, Las Chumbas, La Fragua, Mezapa, Los Laureles, Las Tomasas, Toloa, Treintidós y Medio y el sector sur de Villa Franca.

La Ceiba 8:10 a. m. a 4:10 p. m.

Colonia Los Bomberos, residencial Atlante, colonia Los Fuertes, Buenos Aires, Unicath, Miraflores, Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, colonia Merrén, Melgar #2, Villa H, San Juanes, barrio Mejía, Bantral, barrio Independencia, Los Portales, barrio Solares Nuevos, avenida Morazán desde Uniplaza hasta funeraria San José, bulevar 15 de Septiembre, avenida La República, colonia Dantoni, Edén, Sitrafa, Sitramedys, La Portuaria, Sitramacsa, Piñanza, Hondutel, Esquipulas, Miramar, La Culata, Villa Real, Los Locutores, Alambra, Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, El Dorado, Infop, mercado San José, UTH, plantel ENTambién hospitales como Atlántida, Suizo Hondureño, Euro-Honduras y Centro Médico.EE y colonia Los Maestros. También hospitales como Atlántida, Suizo Hondureño, Euro-Honduras y Centro Médico.

La Ceiba, El Porvenir, San Francisco, Esparta y La Masica 8:10 a. m. a 4:10 p. m.

Colonia Villa del Este, Santander, Villa Hermosa, Magnolia, La Pizzatty Sur, Riviera, Las Acacias Oeste, Panayotti, Bella Vista, Carmen Elena, El Sauce, barrio Alvarado, barrio La Merced Oeste, barrio Imán Oeste, Potreritos, avenida 14 de Julio, avenida San Isidro, colonia El Manantial, Pizzatty Norte, Las Acacias Este, Irias, Kawas Oeste, Sierra Pina, San Miguel, Zelaya, Alvarado Este, El Naranjal, Credia, La Merced Este, Imán Este, Saúl Guardado, La Gloria, Estadio Ceibeño, La Julia, Sarmiento, Pineda, Los Luchadores, Los Cedros, La Isla, La Barra y la Zona Viva.

Olanchito, Yoro, y municipio de Arenal 8:10 a. m. a 4:10 p. m.

Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe.También aldeas Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Sabana.

Sabá 8:10 a. m. a 4:10 p. m.