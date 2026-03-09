Muere profesor en Estados Unidos tras que estudiantes le jugaran una broma

Georgia, Estados Unidos.- Un profesor de secundaria murió atropellado por un estudiante que huía después de gastarle una broma en su residencia en el estado de Georgia (EE.UU.), donde el estudiante fue acusado de homicidio.

Jason Hughes, de 40 años, salió de su vivienda con la intención de sorprender a cinco estudiantes que estaban lanzando papel sobre los árboles de su vivienda, una broma que, según contó su esposa -profesora en el mismo instituto- al diario The New York Times, el hombre esperaba para poder sorprender a sus alumnos.

Cuando los estudiantes escucharon a Hughes, se subieron a dos vehículos para huir del lugar, pero uno de ellos atropelló accidentalmente al profesor, después de que este se resbalara y cayera sobre la vía.