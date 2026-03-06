Aliyah Henderson mató a sus hijas y luego las enterró en fosas clandestinas en Cleveland

Cleveland, Ohio, Estados Unidos, fue el lugar donde se registró el macabro crimen de Amor Wilson, de 10 años, y Mila Chatman, de 8, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de maletas, enterradas en fosas poco profundas en el este de la ciudad.
Aliyah Henderson, de 28 años, fue acusada de dos cargos de homicidio agravado tras el descubrimiento de los cadáveres de sus hijas en maletas separadas en un campo cerca de la calle 162 Este y la avenida Midland, en el barrio de Collinwood de Cleveland.
El hallazgo se produjo después de que un vecino que paseaba a su perro en la intersección de East 162nd Street y Midland Avenue detectara una maleta sospechosa.
Al llegar la policía, los investigadores encontraron otra maleta enterrada en una segunda tumba poco profunda con el segundo cuerpo.
Los detectives que ejecutaban una orden de registro en una residencia ubicada en la cuadra 700 de la calle 162 Este desarrollaron causa probable para detenerla en menos de 48 horas tras el descubrimiento de los cuerpos.
Cuando los detectives registraron la residencia de Henderson, encontraron a un tercer niño dentro de la casa. El reporte indica que estaba en perfecto estado de salud.
El alcalde de Cleveland, Justin Bibb, emitió un comunicado elogiando la labor de los detectives y expresando su pesar por las dos menores.
Henderson está actualmente acusada de dos cargos de homicidio agravado y de poner en peligro a un menor.
Hasta la fecha, la Oficina del Médico Forense del Condado de Cuyahoga no ha publicado la causa oficial ni la forma de la muerte de ninguna de las víctimas.
La jefa de policía de Cleveland, Dorothy Todd, señaló en una conferencia de prensa que no hay indicios claros de cómo murieron las niñas y que la investigación requiere paciencia y discreción.