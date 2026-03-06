Autoridades de inmigración de EE UU arrestan a periodista colombiana de Univisión

El marido denunció que su esposa "se encuentra detenida después de haber sido arrestada por ocho agentes armados", quienes alegaron que la mujer debía presentarse a dos citas, pero la carta de uno de los citatorios no aparecía en el sistema, mientras que la tormenta que azotó a EE.UU. este invierno impidió el otro, según Medina III.