Murió días antes de su cumpleaños: Axel Calderón fue atropellado camino al trabajo en España

Familia y amigos de Axel Calderón están de luto tras su trágica muerte en Cornellá de Llobregat, España, luego de ser embestido por un motociclista mientras cruzaba un paso peatonal. Aquí los detalles:
La mañana del jueves 5 de marzo, el joven de 20 años se dirigía a su trabajo, siendo el sustento de su hogar, donde vivía junto a su madre.
Ese día, según relató su madre, Glenda, Axel salió de su vivienda alrededor de las 7:30 de la mañana rumbo al restaurante donde trabajaba como cocinero.
Cuando el joven iba a cruzar la calle, un motociclista lo embistió, dejando su cuerpo tendido en el suelo. Lo más lamentable es que, sin saberlo, su madre presenció todo.
Equipos de emergencia llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios, pero las lesiones lo dejaron en condiciones críticas.
“Yo lo vi y no pensé que era él”, declaró Glenda, quien caminaba por la zona para acudir a una entrevista de trabajo.
La mujer explicó que observó a una persona tirada en el suelo, rodeada por personal de emergencia y seguridad. Intentó acercarse por curiosidad, pero un guardia de seguridad le pidió que se retirara del lugar.
Más tarde, alrededor del mediodía, Glenda recibió una llamada del propietario de la vivienda donde reside, informándole que policías y paramédicos la estaban buscando.
Acompañada por amigas, acudió a una estación policial, donde se confirmó que su hijo había fallecido.
Axel Calderón, originario de San Pedro Sula, Cortés, emigró a España cuando tenía 15 años en busca de mejores oportunidades. Este 21 de marzo cumpliría 21 años.