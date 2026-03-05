  1. Inicio
Su madre vio el accidente sin sospechar que era él: hondureño muere atropellado en España

La madre del hondureño Axel Calderón pasó por el lugar donde ocurrió el accidente y vio a la víctima en el suelo sin sospechar que se trataba de su hijo

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 21:13
Una familia hondureña atraviesa una dura situación en España tras la muerte de un joven de 20 años identificado como Axel Calderón.

 Foto: Redes sociales
El joven, originario de San Pedro Sula, murió atropellado mientras se dirigía a su trabajo en Barcelona.

 Foto: Redes sociales
El hecho ocurrió la mañana del jueves 5 de marzo en Cornellá de Llobregat, cuando el joven de 20 años fue embestido por un motociclista mientras cruzaba un paso peatonal.

 Foto: Redes sociales
Según relató su madre, Glenda, Axel salió de su casa alrededor de las 7:30 de la mañana rumbo al restaurante donde trabajaba como cocinero. Minutos después ocurrió el accidente que terminó con su vida.

 Foto: Redes sociales
Lo más desgarrador de la tragedia es que su propia madre pasó por el lugar del accidente sin saber que la víctima era su hijo, Axel.

Foto: Redes sociales
“Yo lo vi y no pensé que era él”. Glenda contó que esa mañana caminaba por la zona porque se dirigía a una entrevista de trabajo, ya que actualmente se encuentra desempleada.

 Foto: Redes sociales
La madre de la víctima explicó que en el camino observó que había ocurrido un accidente y vio a una persona tirada en el suelo, rodeada por personal de emergencia y seguridad. Sin embargo, nunca imaginó que se trataba de su hijo Axel.

 Foto: Redes sociales
La mujer explicó que incluso intentó acercarse por curiosidad, pero un guardia de seguridad le pidió que se retirara del lugar.

 Foto: Redes sociales
“¿Qué sabía yo que era mi hijo? Yo no sabía que era él”, dijo doña Glenda con mucha tristeza.

 Foto: Redes sociales
Más tarde, alrededor del mediodía, recibió una llamada del dueño de la vivienda donde reside, quien le informó que policías y paramédicos habían llegado a buscarla. Acompañada por amigas, Glenda acudió a una estación policial para saber qué sucedía y allí se confirmó que Axel había fallecido.

 Foto: Redes sociales
