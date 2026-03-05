Su madre vio el accidente sin sospechar que era él: hondureño muere atropellado en España

Una familia hondureña atraviesa una dura situación en España tras la muerte de un joven de 20 años identificado como Axel Calderón.
El joven, originario de San Pedro Sula, murió atropellado mientras se dirigía a su trabajo en Barcelona.
El hecho ocurrió la mañana del jueves 5 de marzo en Cornellá de Llobregat, cuando el joven de 20 años fue embestido por un motociclista mientras cruzaba un paso peatonal.
Según relató su madre, Glenda, Axel salió de su casa alrededor de las 7:30 de la mañana rumbo al restaurante donde trabajaba como cocinero. Minutos después ocurrió el accidente que terminó con su vida.
Lo más desgarrador de la tragedia es que su propia madre pasó por el lugar del accidente sin saber que la víctima era su hijo, Axel.
“Yo lo vi y no pensé que era él”. Glenda contó que esa mañana caminaba por la zona porque se dirigía a una entrevista de trabajo, ya que actualmente se encuentra desempleada.
La madre de la víctima explicó que en el camino observó que había ocurrido un accidente y vio a una persona tirada en el suelo, rodeada por personal de emergencia y seguridad. Sin embargo, nunca imaginó que se trataba de su hijo Axel.
La mujer explicó que incluso intentó acercarse por curiosidad, pero un guardia de seguridad le pidió que se retirara del lugar.
“¿Qué sabía yo que era mi hijo? Yo no sabía que era él”, dijo doña Glenda con mucha tristeza.
Más tarde, alrededor del mediodía, recibió una llamada del dueño de la vivienda donde reside, quien le informó que policías y paramédicos habían llegado a buscarla. Acompañada por amigas, Glenda acudió a una estación policial para saber qué sucedía y allí se confirmó que Axel había fallecido.