¿Quién es Kristi Noem, la exsecretaria de Seguridad Nacional destituida por Trump?

Trump, que finalmente concurrió con JD Vance, la acabó nominando para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el arranque de su segundo mandato en enero de 2025.Se convirtió entonces en una figura central de la línea dura migratoria de la Casa Blanca y medios críticos le pusieron el apodo machista de “ICE Barbie”, un juego de palabras que hacía referencia a su apariencia y a las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, la agencia más controvertida de su cartera.