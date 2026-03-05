Con el estallido amarillo y rosa de los guayacanes: así lucen las calles en Centroamérica

Centroamérica despide el verano con un espectáculo natural a través del estallido de las flores amarillas de los guayacanes y rosas de los robles de sabana, unos árboles con gran impacto social en la región que florecen durante estos meses para dar paso a la época lluviosa, pero sin escapar de los estragos de la crisis climática. Aquí las fotos: