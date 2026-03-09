La DNVT implementará nuevas medidas de alivio vehícular en la zona sur de la capital

Tegucigalpa, Honduras.– El congestionamiento vehicular en la salida al sur de la capital se ha convertido en uno de los problemas de movilidad más complejos de Tegucigalpa, ya que es un sector por el que diariamente circulan alrededor de 40,000 vehículos. Frente a ese panorama, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en conjunto con el Comité de Alivio Vial de la salida al sur, sostuvo una reunión para definir acciones orientadas a reducir el tráfico y mejorar la circulación del corredor vial. Durante el encuentro, las autoridades acordaron implementar nuevas medidas para optimizar el flujo vehicular. Entre las acciones acordadas está la ampliación del carril reversible en la zona sur en horas pico, operativos contra el estacionamiento indebido, la verificación del cumplimiento de horarios de circulación para el transporte de carga pesada y coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para mejorar la señalización vial en el sector.

Marco Carrasco, titular de Movilidad Urbana de la alcaldía capitalina, explicó que el carril reversible consiste en modificar temporalmente el sentido de circulación en vías con más de dos carriles —dependiendo de la demanda vehicular en horas de mayor tráfico— con el objetivo de optimizar el flujo de automóviles. Carrasco indicó que en la salida al sur, donde existen tres carriles disponibles, se podrían habilitar dos carriles de ingreso hacia Tegucigalpa en las mañanas, mientras que por la tarde la medida se invertiría para facilitar la salida de quienes regresan a sus hogares. Indicó que la propuesta municipal busca implementar un sistema reversible que sea permanente y automatizado mediante el uso de tecnología como pantallas electrónicas, señalización horizontal y vertical, pintura especial y canalización, de modo que no dependa exclusivamente de agentes de tránsito en el lugar. Además, como parte del plan de mitigación, Vialidad y Transporte anunció que se reforzarán las multas a conductores que se estacionen en lugares no autorizados; las sanciones podrían alcanzar los 400 lempiras y, en casos de reincidencia, proceder al decomiso del vehículo. Las autoridades también señalaron que se verificará el cumplimiento de los horarios establecidos para la circulación del transporte de carga pesada en esta vía. Pese a que no especificaron los horarios en los que se aplicará la medida, explicaron que las implementaciones también serán sujetas a la mejora de señalización vial en el sector, coordinada por la alcaldía del Distrito Central.

Medidas y operativos

El pasado 16 de febrero, la comuna capitalina implementó la rotonda ubicada en la salida sur de la capital como prueba piloto y medida de alivio vial. Durante los primeros días de funcionamiento de la rotonda, Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino, aseguró que el conductor sería temporal y que su continuidad dependería de los resultados que se obtuvieran durante la primera semana de funcionamiento. Sin embargo, a más de 21 días de su ejecución, las autoridades edilicias aseguraron que "la rotonda ha generado resultados positivos". Riccy Montoya, vocera de la DNVT, aseguró a este rotativo que, tras la implementación, la rotonda se volvió uno de los principales puntos de alivio vial al sur de la capital. "Los resultados han sido positivos, sobre todo cuando son horas pico y hay mayor movimiento vehicular, y como resultado, el tráfico es más fluido. Hay un mayor control y reducción de tiempos en el desplazamiento", apuntó.

Operativos