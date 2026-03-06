  1. Inicio
Alcaldía afirma que rotonda al sur de la capital está dando buenos resultados

Aunque algunos conductores critican la medida, el director de Movilidad aseguró que los datos demuestran que la rotonda mejora el tráfico. En la zona se

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 12:00
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte siguen en la salida al sur para orientar y regular el tránsito vehicular.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La rotonda habilitada en la salida al sur de la capital hondureña continúa operando con presencia de agentes de tránsito, luego de haberse implementado como una medida para ordenar el tráfico vehicular en la zona.

La medida comenzó a aplicarse el pasado 16 de febrero de 2026, como parte de un plan piloto impulsado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central para mejorar la circulación en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

El alcalde Juan Diego Zelaya había informado en su momento que la implementación de la rotonda sería temporal y que su continuidad dependería de los resultados que se obtuvieran durante la primera semana de funcionamiento.

Datos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) indican que por la salida al sur de la capital circulan aproximadamente 42 mil vehículos a diario, lo que se convierte en uno de los puntos más congestionados del Distrito Central.

Rotonda en salida al sur del DC genera más tráfico tras ocho días de prueba

Ante este volumen vehicular, la presencia de agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se ha mantenido en la zona para orientar a los conductores y facilitar el flujo de automóviles en el sector.

El director de Movilidad Urbana, Marco Carrasco, aseguró que la medida ha generado resultados positivos desde su implementación de la rotonda.

Por otra parte, respondió a las críticas de algunos conductores que aseguran que la medida genera más congestionamiento en el sector.

Rotonda temporal de la salida al sur de Tegucigalpa estará a prueba durante una semana

“Eso dicen ellos, pero los datos demuestran lo contrario. Los datos son los que llevan peso científico”, argumentó el entrevistado.

Sin embargo, pobladores de colonias cercanas, como Reynel Fúnez, Germania y Yaguacire, consideran que este tipo de medidas poco o nada contribuyen a resolver de manera definitiva los problemas de tráfico en la salida al sur de la capital, aunque valoran positivamente la presencia de agentes de tránsito para ordenar la circulación.

