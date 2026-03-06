Alcaldía afirma que rotonda al sur de la capital está dando buenos resultados

Tegucigalpa, Honduras.- La rotonda habilitada en la salida al sur de la capital hondureña continúa operando con presencia de agentes de tránsito, luego de haberse implementado como una medida para ordenar el tráfico vehicular en la zona.

La medida comenzó a aplicarse el pasado 16 de febrero de 2026, como parte de un plan piloto impulsado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central para mejorar la circulación en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

El alcalde Juan Diego Zelaya había informado en su momento que la implementación de la rotonda sería temporal y que su continuidad dependería de los resultados que se obtuvieran durante la primera semana de funcionamiento.

Datos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) indican que por la salida al sur de la capital circulan aproximadamente 42 mil vehículos a diario, lo que se convierte en uno de los puntos más congestionados del Distrito Central.