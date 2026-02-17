Rotonda temporal de la salida al sur de Tegucigalpa estará a prueba durante una semana

Tegucigalpa, Honduras.- La rotonda temporal instalada en la salida al sur de Tegucigalpa permanecerá en funcionamiento durante una semana si la medida no funciona, confirmó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya. La reactivación forma parte de un plan piloto que busca ordenar el tráfico en uno de los puntos más conflictivos de la capital. “Esta rotonda no va a reducir el congestionamiento en la salida al sur, y quiero ser claro con eso. Su objetivo es ordenar el flujo vehicular mientras analizamos datos reales en campo durante una semana de prueba para tomar decisiones responsables”, expresó el edil capitalino. En el segundo día de funcionamiento de la estructura vial ubicada frente a Plaza Loarque, los conductores han reportado largas filas y mayor tiempo de espera, asegurando que el tráfico incluso se ha agudizado en determinadas horas pico. “El principal embudo no está en la rotonda, está en el puente Germania. Ahí se concentra la mayor carga vehicular, como lo muestran las tomas aéreas. Mientras no intervengamos ese punto estructuralmente, el congestionamiento seguirá siendo una constante”, afirmó Zelaya. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE De acuerdo con el Instituto de Infraestructura y Transporte (SIT), por este tramo circulan a diario unos 42 mil vehículos, lo que convierte la zona en un desafío permanente para la movilidad urbana en la capital hondureña. “La solución de fondo es ampliar el puente Germania y habilitar un carril reversible de ida y vuelta. Esa es una obra estructural que sí tendría impacto real. La rotonda, por ahora, solo cumple una función de ordenamiento mientras evaluamos alternativas”, detalló el alcalde.

La comuna capitalina explicó que esta intervención será sometida a evaluación técnica durante estos días. En ese período se medirán tiempos de circulación, comportamiento de los conductores y niveles de fluidez en horas de mayor carga vehicular. “Vamos a evaluar la medida durante una semana. Si no funciona o genera mayor malestar en la población, la retiraremos. Este es un proceso de prueba y error para enfrentar el caos vial y determinar qué alternativas son realmente efectivas”, sostuvo el jefe edilicio. A largo plazo, también se contempla el libramiento Salida al Sur, una obra de cuatro carriles que comienza en la colonia La Cañada y el Tizatillo, es un proyecto de 57.7 millones de dólares que se propuesto como parte de una solución integral para descongestionar la salida al sur y distribuir mejor el tránsito que ingresa y sale de la ciudad. Cabe recordar que en 2016 se construyó una rotonda en este mismo sector, la cual fue demolida en 2022 tras no cumplir con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular.

Desacuerdos por la rotonda

El vocero del patronato de la colonia Reynel Fúnez, Orlando Godoy Espinoza, manifestó su desacuerdo con la rotonda reactivada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), señalando que por segundo día consecutivo ha provocado congestionamiento en la salida al sur de Tegucigalpa, pese a que la comuna asegura que se trata de una prueba piloto. “No estamos a gusto con las decisiones que ha estado tomando el alcalde, sobre todo con lo de la rotonda. Esa obra ya se había hecho antes y ahora la vuelven a instalar, aunque no sea de concreto. Estando en ese lugar es complicado, porque cualquier patrulla que mire que alguien se pasa por encima le pone una esquela”, expresó Godoy.