Medida provisional de reactivación de rotonda genera caos en la salida al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reactivó este lunes 16 de febrero la rotonda temporal en la salida al sur de Tegucigalpa, ubicada frente a Plaza Loarque, como parte de una estrategia para ordenar el flujo vehicular en uno de los puntos más conflictivos de la capital. La medida anunciada como prueba piloto por la comuna capitalina que dirige el alcalde Juan Diego Zelaya, busca recopilar datos sobre tiempos de circulación y comportamiento vehicular. Sin embargo, en su primer día de funcionamiento, la estructura no logró aliviar el congestionamiento y, por el contrario, generó extensas filas que se extendieron por largos tramos debido al cuello de botella que se genera en ese punto. "Eso es un caos vial y nosotros, que pasamos día y noche aquí, somos los que sufrimos. Hoy hemos tardado más en dar la vuelta y los pasajeros vienen molestos porque no avanzamos", manifestó don Walter, conductor con 15 años de laborar en transporte público en la ruta Amatillo-Tegucigalpa. El conductor recordó que durante la administración anterior ya se había instalado una rotonda en el mismo punto, pero fue demolida por los problemas que generaba. A su juicio, la historia podría repetirse si no se implementan soluciones estructurales. "Tengo 15 años de trabajar como conductor y paso por esta vía todos los días. Ya vimos que antes no funcionaba y no creo que ahora sea diferente si el tráfico sigue creciendo", agregó, mientras señalaba la fila de vehículos que apenas se movía bajo el sol del mediodía.

Y es que, apenas a un día de haber sido reinstalada la rotonda en la salida al sur de Tegucigalpa, ha generado opiniones encontradas entre autoridades, analistas y los conductores que todos los días circulan por la zona. Aunque la comuna aclaró que solo es una prueba piloto entre prueba y error. Es de recordar que la estructura fue originalmente construida en la administración de Nasry Juan Asfura y fue demolida durante la gestión de Jorge Aldana, y reinstalada ahora por el alcalde Juan Diego Zelaya como parte de una estrategia de ordenamiento vehicular mientras se desarrollan proyectos de mayor envergadura. Ante esta situación, el exdirector de infraestructura vial del Distrito Central, Roberto Zablah, ofreció una lectura más técnica del escenario. El especialista recordó que en el sector frente a Plaza Loarque anteriormente existía una rotonda que luego se quiso sustituir por semáforos inteligentes. “Las rotondas sí pueden funcionar, pero dependen de la disciplina vial y de una correcta regulación. Si los conductores no respetan que quien va dentro tiene la vía, se generan conflictos y retrasos”, explicó Zablah al analizar el comportamiento observado en las primeras horas. El exfuncionario señaló que la solución definitiva para el problema en la salida al sur no pasa por dispositivos temporales, sino por la construcción de la vía alterna ya diseñada, que permitiría descongestionar de manera estructural la carga vehicular del sector. “La salida al sur necesita una intervención integral. Mientras no se habilite la nueva vía y no se amplíen carriles, cualquier medida será paliativa y dependerá mucho del apoyo de inspectores de tránsito”, sostuvo el entrevistado. Zablah también apuntó que el crecimiento acelerado del parque vehicular complica cualquier estrategia y recordó que actualmente existen facilidades de financiamiento de hasta siete años para adquirir vehículos y que diariamente ingresan automóviles usados por Puerto Cortés, además del aumento de motocicletas.

“Cada año se suman miles de carros y motos a la capital. Sin un sistema de transporte público moderno y eficiente, la gente seguirá optando por vehículo propio y eso presiona cualquier infraestructura”, advirtió. Por su parte, el gerente de Movilidad Urbana, Marco Carrasco, afirmó que la rotonda no es una solución definitiva, sino un ensayo técnico para ordenar el tránsito mientras avanzan otros proyectos. “La rotonda es una prueba piloto. No estamos diciendo que es la solución vial para la salida al sur, estamos recopilando resultados y evaluando el comportamiento del flujo vehicular”, aclaró el funcionario ante las críticas de los conductores. Carrasco explicó que anteriormente quedaron barreras de concreto que obstaculizaban accesos y que, tras ser movidas por comerciantes, se generaron giros ilegales y desorden en la zona, lo que incrementó el riesgo de accidentes. “Lo que hicimos fue simular una rotonda con boyas amarillas y señalización horizontal para restablecer el orden. No hay obras permanentes y estamos monitoreando en tiempo real”, detalló el ingeniero.