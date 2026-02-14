Alcaldía inicia limpieza para habilitar carril reversible en salida al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició la intervención en la salida al sur de la capital con labores de limpieza de calles, medianas y barreras, como parte de un plan integral para aliviar el tráfico en uno de los puntos más congestionados de Tegucigalpa.
Desde tempranas horas, cuadrillas municipales comenzaron a despejar y retirar desechos sólidos y dar mantenimiento a la calzada, en una zona que diariamente soporta miles de vehículos que ingresan y salen de la ciudad.
El titular de Movilidad Urbana del Distrito Central, Marco Carrasco, explicó que las acciones forman parte de un cronograma estructurado por fases que busca ordenar primero el entorno antes de ejecutar medidas de mayor impacto.
“Trabajamos con un cronograma de actividades por fases. En esta etapa se realizarán labores de limpieza de medianas y barreras, con el fin de ordenar la zona para las acciones posteriores. Actualmente, nos encontramos en fase de planificación”, detalló el funcionario.
Carrasco añadió que el proceso no se limita únicamente a la limpieza, sino que incluye estudios técnicos que permitan tomar decisiones acertadas para mejorar la circulación vehicular en la zona sur de la capital.
“Estamos recopilando datos, realizando pruebas y ejecutando trabajos de limpieza y mantenimiento de la calzada. Posteriormente, vendrá la etapa más amplia que ya le mencioné. Reiteramos que estas acciones reflejan que somos un equipo organizado, con planificación y visión de futuro para la capital”, afirmó.
En los últimos días, el tráfico ha aumentado de forma considerable, especialmente en horas pico, generando largas filas que se extienden por varios kilómetros en dirección al centro de Tegucigalpa.
El funcionario indicó que el incremento en la carga vehicular coincide con el inicio del año escolar en colegios y escuelas, lo que ha provocado un mayor flujo de automotores en distintos sectores de la ciudad.
Varios puntos de la capital hondureña muestran tráfico por lo que la municipalidad implementa pruebas piloto dentro de su plan de mitigación, que también contempla intervenciones en la salida a Valle de Ángeles y recorridos recientes en la Carretera salida a Olancho junto al alcalde Juan Diego Zelaya.
Estos sectores son considerados puntos álgidos que aportan al caos vial, por lo que las autoridades trabajan de manera escalonada. En la salida al sur la Alcaldía avanza hacia la implementación de un carril reversible.
Carrasco explicó que el carril reversible consiste en modificar temporalmente el sentido de circulación en vías de más de dos carriles, según la demanda en horas de mayor tráfico, con el objetivo de optimizar el flujo vehicular.
Ejemplificó que el caso de la salida al sur, de tres carriles disponibles se podrían habilitar dos de ingreso a Tegucigalpa en la mañana, y por la tarde revertir la medida para facilitar la salida de quienes regresan a sus hogares.
“En los últimos días se ha registrado un aumento sustancial, tomando en cuenta que veníamos de un período en el que las actividades estaban mermadas. Esto responde en parte al comienzo de clases y al retorno pleno de actividades en la ciudad”, subrayó Carrasco.
La propuesta municipal busca que el sistema reversible sea permanente y automatizado, utilizando tecnología, pantallas electrónicas, señalización horizontal y vertical, pintura especial y canalización, sin depender exclusivamente de agentes en campo.
El funcionario indicó que, el proyecto continúa en fase de estudios técnicos y aforos vehiculares para determinar las horas de mayor congestión. Además, se trabaja en el ordenamiento vial, retirando vehículos mal estacionados y atendiendo baches, como paso previo a la habilitación definitiva del carril reversible en la salida al sur.