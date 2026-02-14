Alcaldía inicia limpieza para habilitar carril reversible en salida al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició la intervención en la salida al sur de la capital con labores de limpieza de calles, medianas y barreras, como parte de un plan integral para aliviar el tráfico en uno de los puntos más congestionados de Tegucigalpa.

Desde tempranas horas, cuadrillas municipales comenzaron a despejar y retirar desechos sólidos y dar mantenimiento a la calzada, en una zona que diariamente soporta miles de vehículos que ingresan y salen de la ciudad.

El titular de Movilidad Urbana del Distrito Central, Marco Carrasco, explicó que las acciones forman parte de un cronograma estructurado por fases que busca ordenar primero el entorno antes de ejecutar medidas de mayor impacto.

“Trabajamos con un cronograma de actividades por fases. En esta etapa se realizarán labores de limpieza de medianas y barreras, con el fin de ordenar la zona para las acciones posteriores. Actualmente, nos encontramos en fase de planificación”, detalló el funcionario.

Carrasco añadió que el proceso no se limita únicamente a la limpieza, sino que incluye estudios técnicos que permitan tomar decisiones acertadas para mejorar la circulación vehicular en la zona sur de la capital.

“Estamos recopilando datos, realizando pruebas y ejecutando trabajos de limpieza y mantenimiento de la calzada. Posteriormente, vendrá la etapa más amplia que ya le mencioné. Reiteramos que estas acciones reflejan que somos un equipo organizado, con planificación y visión de futuro para la capital”, afirmó.