Flores, tazas y globos: así se vive el Día del Amor y la Amistad en la capital

Hoy no es una fecha cualquiera, hoy se celebra a lo grande el Día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín, fecha en la que comúnmente se acostumbra dar un detalle, un mensaje o un abrazo especial a tu ser querido. Sin embargo, la temporada también se ha comercializado. Así se celebra este día.
Desde globos con frases como “Te amo”, “Te quiero mucho” y “Eres especial” se muestran en las calles, por si tú estás apurado en comprar un regalo para esa persona especial.
Las infaltables rosas con pequeños peluches son un detalle sencillo, pero especial, para demostrar, como todos los días, el amor hacia otra persona o hacia ti mismo.
No hay excusa, los precios varias desde los 50 hasta los 300 lempiras en arreglos modestos.
Una taza con dulces es un gesto muy común al regalar, algo para endulzar el corazón de esa chica o chico que te gusta.
¿Globos? Nunca pasan de moda. Los globos son para cualquier ocasión, en especial si llevan un mensaje.
Y sí, las flores son ese toque único que cada chica espera en esta fecha. Desde lirios, gerberas y nuevecitas, son los ramos que los vendedores arman según las preferencias de sus clientes.
Si tu chica es más romántica, seguro que le encantarán los arreglos de Hello Kitty, Stich, una rosa, un chocolate. Con algo sencillo, conquistarás a la persona indicada.
Así que no lo pienses dos veces y da una muestra de amor en esta fecha especial, ya sea tu pareja, amiga o familia.
Lo ideal es que no sea solo en una fecha; debería demostrarse todos los días, pues el amor se vive día a día y no únicamente en una fecha marcada en el calendario.
¿No puedes moverte a comprarlo? Tranquilo, ellos van hacia ti. NO HAY EXCUSA: con algo tan lindo y sencillo podrás alegrarle el día a esa persona hoy.
Y si lo olvidaste, tranquilo, todavía tienes tiempo de salir y comprar algo especial: organizar una cena romántica, llevarle un ramo de rosas o chocolate.