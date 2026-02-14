  1. Inicio
Flores, tazas y globos: así se vive el Día del Amor y la Amistad en la capital

Este 14 de febrero, la capital se viste de globos y rosas en cada rincón. Cientos de hondureños aprovechan esta fecha para demostrar con un gesto su amor hacia sus seres queridos

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 13:14
1 de 12

Hoy no es una fecha cualquiera, hoy se celebra a lo grande el Día del Amor y la Amistad o Día de San Valentín, fecha en la que comúnmente se acostumbra dar un detalle, un mensaje o un abrazo especial a tu ser querido. Sin embargo, la temporada también se ha comercializado. Así se celebra este día.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
2 de 12

Desde globos con frases como “Te amo”, “Te quiero mucho” y “Eres especial” se muestran en las calles, por si tú estás apurado en comprar un regalo para esa persona especial.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
3 de 12

Las infaltables rosas con pequeños peluches son un detalle sencillo, pero especial, para demostrar, como todos los días, el amor hacia otra persona o hacia ti mismo.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
4 de 12

No hay excusa, los precios varias desde los 50 hasta los 300 lempiras en arreglos modestos.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
5 de 12

Una taza con dulces es un gesto muy común al regalar, algo para endulzar el corazón de esa chica o chico que te gusta.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
6 de 12

¿Globos? Nunca pasan de moda. Los globos son para cualquier ocasión, en especial si llevan un mensaje.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
7 de 12

Y sí, las flores son ese toque único que cada chica espera en esta fecha. Desde lirios, gerberas y nuevecitas, son los ramos que los vendedores arman según las preferencias de sus clientes.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
8 de 12

Si tu chica es más romántica, seguro que le encantarán los arreglos de Hello Kitty, Stich, una rosa, un chocolate. Con algo sencillo, conquistarás a la persona indicada.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
9 de 12

Así que no lo pienses dos veces y da una muestra de amor en esta fecha especial, ya sea tu pareja, amiga o familia.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
10 de 12

Lo ideal es que no sea solo en una fecha; debería demostrarse todos los días, pues el amor se vive día a día y no únicamente en una fecha marcada en el calendario.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
11 de 12

¿No puedes moverte a comprarlo? Tranquilo, ellos van hacia ti. NO HAY EXCUSA: con algo tan lindo y sencillo podrás alegrarle el día a esa persona hoy.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
12 de 12

Y si lo olvidaste, tranquilo, todavía tienes tiempo de salir y comprar algo especial: organizar una cena romántica, llevarle un ramo de rosas o chocolate.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
