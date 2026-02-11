Largas filas en el Distrito Central: el dolor de cabeza de todas las mañanas

La situación vial en la capital de Honduras parece salida de control, como cada mañana en distintos sectores se forman terribles embudos que alargan el tiempo de traslado de un punto de la ciudad a otro.
Las largas colas se pueden confirmar todas las mañanas en sectores como el bulevar Fuerzas Armadas, desde el sector de la 21 de febrero hasta la Corte Suprema de Justicia, siendo el tramo de Metromall más caótico.
Asimismo, en el bulevar del Norte, a la altura del mercado Zonal Belén, los conductores deben perder varios minutos para poder pasar del lugar.
Otro lugar que resulta una pesadilla cada mañana para los conductores es bajar de la cuesta de El Chile hacia el centro de la capital, pues a la altura del Instituto Hondureño de Seguridad Social del Barrio Abajo.
Igual situación enfrentan los pobladores de colonias como Cerro Grande y alrededores, que debido al lento avance del proyecto que se desarrolla a inmediaciones de la colonia Campo Cielo, tienen que hacer largas filas para pasar del sector de La Laguna.
Hablar de la salida al sur es saber que casi siempre hay tráfico y es que cada mañana los conductores que ingresan a la ciudad se encuentran con largas filas, en ocasiones incluso desde la zona de El Manantial, pero el tráfico pesado no termina a llegar a Loarque.
El anillo periférico actualmente, en la hora pico de la mañana, es decir entre las 6:00 y las 8:00 a.m., el congestionamiento se dá por sectores. Uno de ellos es a inmediaciones de Las Uvas hasta La Cañada.
Siempre en el anillo periférico, pero más al norte, las largas filas se generan por el cruce a Mateo, debido a que continúan las obras viales en el puente Papa Francisco.
Asimismo, otros sectores capitalinos como el centro de la ciudad, la Calle Real, el bulevar Centroamérica, el bulevar Comunidad Económica Europea, sufren de fuerte congestionamiento.
Otra de las vías que presentan problemas al momento de la alta circulación vehicular es la carretera de acceso de la capital viniendo de Santa Lucía y Valle de Ángeles.
Cada día los pobladores de ambos municipios, así como los capitalinos que viven en la zona colindante de la capital con Santa Lucía, experimentan largas filas que retrasa por varios minutos su ingreso a la ciudad.
El retraso por el congestionamiento genera dolor de cabeza entre los conductores al obligarlos a salir aún más temprano de sus hogares para llegar a tiempo a sus empleos, escuelas o negocios.