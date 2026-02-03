Devoción y fe: así se vive el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Con una actitud de fe y devoción, miles de feligreses católicos acudieron a la Basílica Menor de Suyapa y a sus alrededores para conmemorar el 279 aniversario del hallazgo de la patrona de Honduras.
Este martes 3 de febrero se recuerda el milagroso hallazgo de la “Morenita”, como cariñosamente se le conoce, ocurrido en el año 1747.
El labrador Alejandro Colindres encontró la pequeña imagen tallada en madera de cedro en las cercanías del cerro El Pilingüín. Desde ese entonces, se conmemora el día con devoción y esperanza.
Las celebraciones iniciaron oficialmente la noche del lunes -2 de febrero- con la tradicional alborada.
Hondureños provenientes de distintos puntos del país llegaron hasta Tegucigalpa para conmemorar esta fecha de gran importancia para la Iglesia católica.
Los feligreses asistieron al santuario pese a las bajas temperaturas que se registran actualmente en el país.
Con gorros y abrigos, los devotos ingresaron a la Basílica Menor de Suyapa para observar la imagen y elevar sus oraciones.
Figuras políticas como el presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, y el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, también acudieron al lugar para rendir homenaje.
Durante la jornada se realizaron múltiples misas, serenatas matutinas y procesiones en honor a la Virgen.
Las proyecciones indican que más de dos millones de personas visitarán el santuario a lo largo de estos días para formar parte del homenaje a la Morenita.