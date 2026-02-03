  1. Inicio
Devoción y fe: así se vive el 279 aniversario de la Virgen de Suyapa

Miles de fieles acudieron a la Basílica de Suyapa para conmemorar con misas, procesiones y oraciones el 279 aniversario del hallazgo de la patrona de Honduras

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 17:07
Con una actitud de fe y devoción, miles de feligreses católicos acudieron a la Basílica Menor de Suyapa y a sus alrededores para conmemorar el 279 aniversario del hallazgo de la patrona de Honduras.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Este martes 3 de febrero se recuerda el milagroso hallazgo de la “Morenita”, como cariñosamente se le conoce, ocurrido en el año 1747.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
El labrador Alejandro Colindres encontró la pequeña imagen tallada en madera de cedro en las cercanías del cerro El Pilingüín. Desde ese entonces, se conmemora el día con devoción y esperanza.

Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Las celebraciones iniciaron oficialmente la noche del lunes -2 de febrero- con la tradicional alborada.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Hondureños provenientes de distintos puntos del país llegaron hasta Tegucigalpa para conmemorar esta fecha de gran importancia para la Iglesia católica.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Los feligreses asistieron al santuario pese a las bajas temperaturas que se registran actualmente en el país.

Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Con gorros y abrigos, los devotos ingresaron a la Basílica Menor de Suyapa para observar la imagen y elevar sus oraciones.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Figuras políticas como el presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, y el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, también acudieron al lugar para rendir homenaje.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Durante la jornada se realizaron múltiples misas, serenatas matutinas y procesiones en honor a la Virgen.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
Las proyecciones indican que más de dos millones de personas visitarán el santuario a lo largo de estos días para formar parte del homenaje a la Morenita.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO
