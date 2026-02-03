Largas filas tras asueto de medio día a empleados públicos por celebración en Suyapa

Largas filas de vehículos se registraron este mediodía en las inmediaciones del Centro Cívico Gubernamental, en la capital de Honduras, tras el asueto de los empleados públicos por la celebración a la Virgen María. Aquí a las imágenes que dejó la jornada.
Empleados públicos aprovecharon el asueto de medio día para movilizarse hacia las actividades religiosas por el aniversario de la Virgen de Suyapa.
La salida simultánea de trabajadores estatales provocó congestionamiento y extensas filas en los alrededores del Centro Cívico Gubernamental.
Desde del mediodía, las filas se extendieron en accesos y paradas cercanas al Centro Cívico Gubernamental.
El asueto otorgado a empleados públicos coincidió con la celebración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.
La medida permitió que funcionarios y empleados de la administración pública acudieran a las actividades religiosas en honor a la patrona de Honduras.
Las largas filas se prolongaron por varias horas en distintas vías aledañas a la zona de mayor concentración de empleados públicos.
El feriado parcial inició a partir de las 12:00 del mediodía, conforme al Decreto Legislativo No. 188-2012.
Pese al asueto, instituciones que brindan servicios esenciales mantuvieron operaciones en áreas consideradas indispensables.
Dependencias como hospitales, cuerpos de seguridad y bomberos quedaron excluidas de la disposición gubernamental.
El asueto de medio día generó un notable movimiento de personas en la capital, especialmente en la zona del Centro Cívico Gubernamental.
El congestionamiento a inmediaciones de Casa Presidencial, CCG y el bulevar Suyapa se sumó a las largas filas