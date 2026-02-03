Misa en honor a la Virgen reúne a autoridades y fieles en Basílica Menor de Suyapa

Miles de hondureños acuden este lunes el santuario de Suyapa, en Tegucigalpa, para agradecer milagros y renovar peticiones ante la patrona de Honduras, cuya imagen cumple el martes 279 años de su hallazgo. Los presidentes de los tres poderes del Estado estuvieron presentes en la misa.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, entregó una ofrenda florar a la virgen en compañía de Tomás Zambrano y Rebeca Ráquel Obando.
La virgen de Suyapa, que tiene conferido el grado de capitana de las Fuerzas Armadas de Honduras, fue hallada por Alejandro Colindes y Lorenzo Martínez el 3 de febrero de 1747. En la imagen, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Otra de las personalidades de la política presentes en la basílica fue el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, también se hizo presente en la misa.
Hoy se celebra el descubrimiento se produjo en la aldea El Piligüin, cuando los campesinos decidieron pernoctar en el camino al ser sorprendidos por la noche mientras regresaban a su hogar en la entonces aldea de Suyapa, hoy barrio ubicado en el extremo oriental de Tegucigalpa.
Sin importar la distancia ni las condiciones climáticas, peregrinos provenientes de distintos puntos de Honduras, así como de otros países de Centroamérica e incluso de México, han llegado al santuario, que este año espera recibir alrededor de 1,5 millones de visitantes.
Durante décadas, la imagen permaneció en una ermita en la aldea de Suyapa, hasta que fue trasladada a un santuario cuya construcción, a pocos metros del primer templo, comenzó hace más de medio siglo y que en 2015 fue elevado a basílica menor por el Vaticano.
Desde hace una semana, las peregrinaciones no han cesado y numerosos fieles se han instalado en campamentos habilitados por organismos de socorro en los predios de la basílica.
El presidente y la primera dama Lissette del Cid de Asfura en primera fila durante la eucaristía.
La misa fue propicia para que los asistentes tomarán la comunión.
Esta madrugada se realizó la acostumbrada alborada musical, a la que, como en años anteriores, asistieron miles de feligreses, autoridades y artistas nacionales, como antesala de la celebración principal.
Este martes se oficia una misa conmemorativa de los 279 años del hallazgo de la virgen.
Más temprano, el mandatario llegó a bordo de su vehículo, conduciendo y saludando a las personas presentes en el santuario.